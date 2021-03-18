日職／張奕中繼5局失4分 宋家豪同場1局無失分

旅日台將張奕、宋家豪今天同場登板，效力歐力士隊的張奕中繼5局失4分，吞下敗投，樂天隊的宋家豪則是1局無失分，演出三上三下，樂天隊以7：2擊敗歐力士隊。

張奕在3月16日隨隊一軍，今天首次在一軍官辦熱身賽登板，面對樂天隊從3局開始中繼，一口氣投了5局，在第3、6局都掉分，總計失4分責失，防禦率7.20，被敲7支安打、有3次保送，最快球速為145公里。

3局登板後，張奕一開始被敲出3支安打加上1次保送，丟掉2分，4、5局投出六上六下後，第6局張奕再遇亂流，無人出局被攻佔一、二壘，茂木榮五郎的安打、鈴木大地高飛犧牲打讓他再掉2分，第7局續投遇到2人出局、滿壘，這次讓茂木榮五郎敲出滾地出局，化解危機。

宋家豪在7局上場中繼，面對大下誠一郎、T-岡田、頓宮裕真，讓他們全數敲出滾地出局，完美三上三下，13球就收工，1局無失分，最快球速147公里，防禦率為0。

宋家豪今年春訓從二軍出發，不過監督石井一久看到他的球威進步，在3月16日將他拉回一軍調整，當天也登板出賽，投1局雖被敲出2安，不過沒有失分，另有1次三振、1次保送。