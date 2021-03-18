中職／3月23日桃猿主場開幕戰 部桃醫護來開球

台灣防疫有成，中華職棒32年球季才能夠順利開打，樂天桃猿隊為了感謝醫護的功勞，特別在3月23日桃園球場開幕戰，邀請衛生福利部桃園醫院院長徐永年、護理師葉佳燕一起擔任開球嘉賓

樂天桃猿隊表示，1月11日改變了桃園醫護的生活，也讓全台灣抗疫的心緊緊連結在一起，中華職棒可以順利開打，醫護功不可沒，部桃院長徐永年與護理師葉佳燕將在一致團結日為桃猿開幕戰開球。

猿隊指出，3月23日桃猿開幕戰，桃園一致團結，護理師葉佳燕投出好球，部桃院長徐永年揮出防疫強棒，聯手為桃猿開球，謝謝醫護人員一直以來的付出，台灣有你們的守護真好，我們會一起挺過去。

猿隊表示，桃園部桃丶聯新等所有的醫護為了人民守在最危險的前線，桃猿藉由開幕戰榮耀醫護，一致團結防疫，此刻開球儀式沒有喧嘩的綜藝，只有你我心中對醫護的尊敬，為防疫的你我喝采，就在3月23日滅火器樂團表演之後。