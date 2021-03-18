中職／徐若熙K/9值27 網友讚：把職棒變實況野球

昨晚（17日）的龍象大戰，味全投手徐若熙上演史詩級三振秀，主投3.2局送出11次三振，出局數全是由三振拿下，最後才因用球數達到限制下場，中職影片一出便吸引無數球迷留言朝聖。

今年20歲的徐若熙，昨役前11出局數全是三振成為史上第一人，速球與指叉球的搭配把兄弟打者K得暈頭轉向，最速154公里火球也令人驚艷，影片留言無一不是稱讚他的精湛表現，「一個把職業棒球投成實況野球的男人」、「11K還以為是路跑」、「很久沒看中華職棒有熱血的感覺了」、「K/9值直接27」。

徐若熙不論是3.2局11次三振、新人首戰11次三振都創下聯盟新紀錄，可惜因用球數限制無法挑戰涂鴻欽的初登板14K，味全龍總教練葉君璋對此表示：「要保護他，球員想拚是難免，但教練要適時幫他們踩煞車。」也有網友看了新聞直言「保護了徐若熙，也保護了兄弟。」