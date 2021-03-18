中職／照計畫換下徐若熙 葉君璋：我的職責是踩煞車

昨晚（17日）的龍象大戰，味全投手徐若熙上演史詩級三振秀，主投3.2局送出11次三振，出局數全是由三振拿下，最後才因用球數達到限制下場，而味全龍終場也以4：0完封笑納首勝。

徐若熙不論是3.2局11次三振、新人首戰11次三振都創下聯盟新紀錄，可惜因用球數限制無法挑戰涂鴻欽的初登板14K，味全龍總教練葉君璋賽後表示，徐若熙的身體比紀錄還重要，他是我們重要的選手，又還那麼年輕，更應該要保護他。他理解球員想拚的心情，但「教練要適時幫他們踩煞車」。

葉君璋也提到，賽前原本就設定用球數在70球內，當下已經用62球，不想再多面對一個打者，才因此把徐若熙換下。

此外，味全龍創辦人魏應充還另外頒發1萬1000元獎金慶祝徐若熙寫下的種種紀錄，而下一場先發能否解放徐若熙的用球數限制，葉君璋表示還得和投手教練商量。