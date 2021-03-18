聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／照計畫換下徐若熙 葉君璋：我的職責是踩煞車
昨晚（17日）的龍象大戰，味全投手徐若熙上演史詩級三振秀，主投3.2局送出11次三振，出局數全是由三振拿下，最後才因用球數達到限制下場，而味全龍終場也以4：0完封笑納首勝。
徐若熙不論是3.2局11次三振、新人首戰11次三振都創下聯盟新紀錄，可惜因用球數限制無法挑戰涂鴻欽的初登板14K，味全龍總教練葉君璋賽後表示，徐若熙的身體比紀錄還重要，他是我們重要的選手，又還那麼年輕，更應該要保護他。他理解球員想拚的心情，但「教練要適時幫他們踩煞車」。
葉君璋也提到，賽前原本就設定用球數在70球內，當下已經用62球，不想再多面對一個打者，才因此把徐若熙換下。
此外，味全龍創辦人魏應充還另外頒發1萬1000元獎金慶祝徐若熙寫下的種種紀錄，而下一場先發能否解放徐若熙的用球數限制，葉君璋表示還得和投手教練商量。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言