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中職／打破兩項高懸30年紀錄 徐若熙樹立可怕障礙
昨晚（17日）的龍象大戰，味全投手徐若熙上演史詩級三振秀，主投3.2局送出11次三振，出局數全是由三振拿下，最後才因用球數達到限制下場，其中11K無四壞、單局10球3K都創下中職近30年的新紀錄。
徐若熙昨役的好球-用球比是46-62，其中投出11次三振且沒有保送任何人的表現，過去32年僅5位本土投手達成，分別是味全前輩黃平洋、La new吳偲佑、兄弟林恩宇、黃恩賜、中信鯨時期的倪福德，
值得一提的是，黃平洋是在1993年7月22日對戰俊國熊送出11次三振，可是用了112球完投9局，徐若熙只用了3.2局就達成此成就，成味全隊史第二人。
此外，徐若熙昨役在第一局僅用10球就完成3K，分別是對王威晨的3球、4球解決江坤宇，最後3球三振張志豪，合計唯一的壞球只有面對江坤宇投出的一顆，差點達成單局9球3K的「完美一局（Immaculate Inning）」，最近一次的完美一局出現在去年8月5日，由中信兄弟米蘭達對上統一獅投出。
徐若熙初登板第一局10球3K的紀錄成為史上第23人，而他以20歲又136刷新史上最年輕紀錄，過去的紀錄保持人是誠泰林恩宇，他在2005年6月19日先發對興農牛，以24歲又86天創下，洋投則是統一瑞奇的以24歲又347天。
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