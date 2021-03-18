中職／兄弟也有少年英雄 王奕凱改寫1局3K最年輕紀錄

昨晚（17日）的龍象大戰，外界聚焦於味全徐若熙創下的3.2局11K史詩級紀錄，然而不可否認的是，兄弟這邊也有年輕投手竄起，20歲的小將王奕凱在此役7局時登板，合計1局送出3次三振，改寫2004年吳偲佑的紀錄。

在此之前，史上最年輕在1局內投出3次三振的左投要追溯到2004年的7月25日，當時由La new熊的吳偲佑以22歲又62天面對誠泰時創下，而今天的王奕凱年僅20歲又200天，改寫此紀錄。

王奕凱被視為兄弟投手教練王建民的弟子，去年他接受後者的建議縮短揮臂軌跡，除了控球變好，手臂的負擔也跟著減輕，昨役他在7局上一二壘有人、兩出局時登板，先是三振郭天信結束半局，8局上續投，再三振洪瑋漢和蔣少宏，隨後對吳睿勝投出觸身球下場，合計用球數20，1局內製造的出局數全是三振，同樣是不可小覷的年輕投手戰力。