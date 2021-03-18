日職／陳偉殷先發輪值動搖？阪神監督尚未定奪

阪神隊台將陳偉殷昨天在二軍熱身賽投出5.2局失8分的慘烈成績，動搖開幕先發輪值的競爭力，不過阪神隊監督矢野燿大不急著定奪，只說：「等他回來再說。」

陳偉殷到二軍進行調整比賽，面對老東家中日龍隊，雖然投出熱身賽最長的5.2局，不過被敲11支安打，包括1轟，丟掉8分，主要挨打的都是直球，陳偉殷表示：「有些東西想嘗試，進壘點有些太甜，好球帶兩側的控球還要修正。」

一軍對西武隊的比賽結束後，監督矢野燿大也被問到陳偉殷狀況，他表示：「投球的結果有聽說，最後的決定還是要等他回來再說。」

二軍監督平田勝男則認為，陳偉殷一開始球速、控球都不錯，在調整階段有發現像控球這樣的問題是好事，而且結束後他也跟捕手進行溝通，加上中日隊不少一軍球員，就這方面來看，是一場好的調整投球。

日刊體育推算目前阪神隊確定的開幕輪值有西勇輝、藤浪晉太郎、青柳晃洋、秋山拓己，如果陳偉殷不再是輪值保證班，就要與甘凱爾（Joe Gunkel）、伊藤將司、馬場皋輔競爭最後兩席。