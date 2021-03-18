中職／徐若熙「電光石火」11K 飆進WBSC官網

味全龍隊「火球男」徐若熙昨天初登板繳出3.2局11K的驚人成績，不僅引起台灣球迷討論，就連世界棒壘總會（WBSC）官網也特別為他報導，形容「電光石火」般的154公里速球，幫助他締造中職紀錄。

味全龍隊昨天以4：0擊敗中信兄弟隊，報導中提及，這是重新加入中職的味全龍隊首勝，也是相隔7819天的勝利，上一次是1999年10月20日，該年球季後一度退出中職，到今年回歸。

世界棒壘總會（WBSC）官網也特別報導徐若熙！ 截圖自WBSC官網

而比賽中獲選MVP的就是繳出驚人成績的徐若熙，報導中指出，他的速球來到154公里，有如電光石火，也用簡表顯示，雖然被敲了3支安打還有1次保送，但全部的11次出局數都用三振拿下。

報導中也提到，徐若熙締造一項難得的中職紀錄，就是以20歲又136天，成為中職單場拿下11K的最年輕投手，徐若熙在賽後受訪時表示，自己只是遵照教練團的指示，「沒想過會有這樣的結果」。