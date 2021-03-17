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中職／徐若熙K暈兄弟 味全龍相隔7819天再奪勝

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中職／徐若熙K暈兄弟 味全龍相隔7819天再奪勝

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
味全龍先發投手徐若熙主投11個人次全數三振。記者黃仲裕／攝影
味全龍先發投手徐若熙主投11個人次全數三振。記者黃仲裕／攝影

味全龍隊今天靠著徐若熙3.2局11次三振的驚人表現，加上牛棚投手聯手完封，以4：0擊敗中信兄弟隊，拿下回歸中職的首勝，也是隊史相隔7819天再次拿下勝利。

徐若熙的生涯初登板技驚四座，不僅首局連飆3K，總計3.2局、面對11個打席，全數用三振抓下，僅被詹子賢、陳子豪、江坤宇敲出3支安打，另有一次觸身球，除此外未讓對手上壘。

3.2局11次三振、新人首戰11次三振，徐若熙一口氣刷新兩項中職紀錄，首局連3K，則追平新人初登板單場開局連續三振紀錄，20歲又136天的年紀，也成為史上第2年輕單場投出10K以上投手（最年輕紀錄：江辰晏20歲又32天）也獲選單場MVP。

徐若熙退場後，味全龍隊祭出牛棚壓陣，羅華韋0.1局、伍鐸3局、廖任磊1局、田澤純一1局皆無失分；伍鐸拿下勝投，而田澤純一在中職的初登板，除了被江坤宇敲出安打外，用2次飛球、1次滾地球拿到出局數。

龍隊打線攻下4分，在首局就靠著赫雷拉敲下第1分，3局上四棒劉基鴻敲出生涯首安附帶首打點，7局上陳品捷在2出局、滿壘時敲出安打，帶有2分打點。

味全龍隊在回歸中職一軍的第2戰拿下勝利，龍隊上一次例行賽奪勝是解散前、1999年10月20日，對上中信鯨隊以2：0獲勝。

中職 味全龍

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