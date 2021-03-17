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中職／泰迪7局無失分 蘇智傑轟破僵局獅勝猿

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊今天靠蘇智傑的陽春砲打破僵局，加上泰迪（圖）7局僅被敲1安、無失分的好投，最終以4：2擊敗樂天桃猿隊。圖／中華職棒提供
統一獅隊今天靠蘇智傑的陽春砲打破僵局，加上泰迪（圖）7局僅被敲1安、無失分的好投，最終以4：2擊敗樂天桃猿隊。圖／中華職棒提供

統一獅隊今天靠蘇智傑的陽春砲打破僵局，加上泰迪7局僅被敲1安、無失分的好投，最終以4：2擊敗樂天桃猿隊，開季4場比賽拿下2勝2敗，蘇智傑距離生涯百轟只差1轟。

兩隊前3局都無得分，獅隊在4局下打破僵局，第二棒蘇智傑敲出中右外野方向陽春砲，從黃子鵬手上拿下全隊第一分，也是生涯第99轟。

5局下獅隊攻勢再起，無人出局攻佔一二壘，林岱安、陳傑憲的安打各有1分打點，蘇智傑高飛犧牲打進帳1打點，將領先擴大到4：0。

獅隊先發投手泰迪前7局壓制猿隊打線，沒有失分，有6次三振，沒有保送，全場只被藍寅倫在首局敲出1支安打，接下來連抓14個出局數，直到6局上才又因失誤讓人上壘，最後連抓5個出局數退場。

8局上獅隊換上吳承諭接手，猿隊很快反擊，林泓育保送、林承飛二壘打後攻佔二、三壘，接下來廖健富高飛犧牲打、陽耀勳滾地推進各有1分打點，不過吳承諭收下最後一個出局數後，9局終結者陳韻文也封鎖猿隊，澆熄反撲氣勢。

猿隊投手黃子鵬隔1028天、生涯第2次先發，投5局創下生涯新高，總計被敲5安，失4分，吞下敗投，生涯首場先發勝仍未能入袋。

蘇智傑 樂天桃猿 統一獅

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