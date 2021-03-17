日職／王柏融一軍熱身賽首安出爐 陽岱鋼二軍敲雙安

日本職棒火腿隊台將王柏融在官辦熱身賽的首安終於出爐，今天對羅德隊在9局上場代打，敲出左外野安打，春訓打擊率不再掛零，也跑回來得分；被下放二軍調整的巨人隊台將陽岱鋼，今天同樣代打上場，3打數敲出2安打，有1分打點。

在今天之前，王柏融在一軍熱身賽6場出賽、11打數無安打，是今年日職熱身賽外籍野手唯一一人，近況有些低迷，今天對羅德隊之戰未安排先發。

不過9局下火腿隊一出局後，王柏融上場代替指定打擊中田翔，面對佛羅雷斯（Jose Flores）投出的第二球就積極出棒，將147公里速球敲成左外野方向安打，接下來靠著暴投上二壘、淺間大基的安打衝回本壘，王柏融也跑回熱身賽首得分。

火腿隊在9局下攻下2分，不過仍以3：4輸球，王柏融熱身賽累計12打數終於敲出第1支安打，打擊率為0.083，另外有1得分、三次三振。

巨人隊台將陽岱鋼上周被下放，今天繼續在二軍熱身賽出賽，對上橫濱隊在5局代打上陣，敲出左外野安打、帶有1分打點，7局陽岱鋼再敲出游擊方向安打，9局則是右外野飛球遭接殺。

巨人隊最終以5：7輸球，陽岱鋼總計3打數敲出2支安打、帶有1分打點，加上昨天對樂天金鷲隊4打數1安打，連續兩天有安打演出。