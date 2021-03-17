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中職／徐若熙初登板11出局全K 創多項聯盟紀錄

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍先發投手徐若熙主投三局無失分，出局數全是三振。記者黃仲裕／攝影
味全龍先發投手徐若熙主投三局無失分，出局數全是三振。記者黃仲裕／攝影

味全龍隊大物新人徐若熙初登板飆出11K技驚四座，最快球速來到154公里外，首局就投出3次三振，追平新人初登板開局連續三振紀錄，初登板前3.2局全數三振、新人首戰11次三振，創下2項中職新紀錄。

徐若熙首局面對王威晨、江坤宇、張志豪連續投出3次三振，追平1999年曹竣崵、2001年郭勇志的新人初登板開局連續3打席三振紀錄（單場）；若不限制新人，中職紀錄是2001年養父鐵的初登板開局連續5打席三振，另外沈鈺傑初登板後連4打席三振則有跨場次。

徐若熙的連續三振在2局下遭詹子賢的內野安打破功，該局也被陳子豪敲出內野安打，不過另外三個出局數都用三振抓下，3局雖被江坤宇敲出三壘打，不過單局又是3次三振，4局續投對詹子賢投出觸身球，再連續飆出2次三振，隨後退場。

徐若熙因球隊的用球數限制而退場休息，總計62球有42顆好球，3.2局、11個出局數全數投出三振，成為中職史上第一人，被敲3支安打，另有1次觸身保送。

中職過去初登板單場最多次奪三振是2001年養父鐵的16K，若以新人首戰來看，曹竣崵初登板9次三振原本是最多，今天被徐若熙打破，涂鴻欽雖在中職初登板就投出14K，是中職史上次多，不過在職棒元年締造，不算是新人。

中職 江坤宇

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