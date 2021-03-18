日職／等不到10洋將 橫濱本土出頭的大好時機

這幾年來，橫濱DeNA隊球迷一直期待「番長」三浦大輔接掌監督。去年擔任二軍監督的培養，加上前任監督拉米瑞茲（Alex Remirez）任內無法奪冠，去年甚至從冠軍候選的重點球隊掉到B級，球團在今年這個時機點讓前王牌投手三浦大輔上任，十分符合DeNA球迷的期待。

三輔大輔同時是今年中央聯盟6球團唯一的「新人監督」。只不過，這個球季的出發恐怕完全出乎三浦大輔本人的意料，最大的問題出在他們開季必須以「全本土」迎接硬仗。受到新冠狀肺炎疫情的波及，橫濱DeNA的10名外籍球員（含育成），不分新舊洋將都無法取得簽證，確定趕不上3月26日的球季開幕，必須以全本土戰力出發。

其中影響最大的是打線，一口氣少掉2018-2019年全壘打王索托（Neftalí O. Soto）、以及去年才打65場就打出20轟、全壘打率11.9的奧斯汀（Tyler Austin），兩名洋砲都是中心打線的要角，加上羅培茲（José López）不續約，攻擊力勢必大減。雖然熱身賽成績僅供參考，不過到16日為止橫濱團隊打擊率只有0.215居12球團倒數第三，總得分18分倒數第二（平均單場得2.6分）的狀況還是令人擔憂。

在洋砲歸隊之前，純國產打線的威力如何將對本季的橫濱DeNA產生不小影響，尤其是幾名年輕打者。而且大家別忘了，除了洋砲不在陣中，橫濱今年還少了去年打出生涯年的外野手梶谷隆幸，這對球隊來說是一個危機，但是如果年輕球員夠爭氣，把這些空出來的位置當作絕佳機會，不無可能轉化成橫濱DeNA的一個轉機。

兩大洋砲都不在的情況下，去年打擊王佐野惠太（右）、2017年打擊王宮崎敏郎（左）在季初將肩負火力輸出重任。 擷圖自橫濱DeNA官方推特

曾經到台灣參加冬季聯盟的22歲外野手細川成也，2017年曾經創下一軍初登場開始連續2場全壘打的高校畢業球員紀錄。去年他在一軍發揮機會不多，不過在二軍打出13支全壘打、53分打點獲得雙冠王，0.448上壘率也是第一。由於筒香嘉智也是高校畢業後加入職棒第五年才開竅，擊出22支全壘打，因此同樣進職棒第五年的細川成也，今年被寄予厚望。

另外就是去年選秀第二指名的內野手牧秀梧，熱身賽打擊率0.320，展現了季前打擊的高評價實力，預定在索托不在這段期間會由牧秀梧頂替一壘手的位置。

曾經在2019年一軍單季出賽123場並入選明星賽的神里和毅，擁有帥氣外型，將是爭取固定先發的第一人。另外，2017年曾經固定打第一棒、整季全勤出賽143場的桑原將志，去年二軍打擊率高達0.385的楠本泰史，他們的年紀都在30歲以下，擁有極佳潛力，但這幾年不是無法嶄露頭角，就是短短活躍之後無法持續。今年少掉去年19轟、打擊率9.323的開路先鋒梶谷隆幸，加上洋砲趕不及開幕，甚至有可能要到五月才能歸隊，包括上述這些年輕勢力，以及因為梶谷隆幸的選手補償而加入的田中俊太，對於這些選手來說都是爭取先發席位的重要時刻。

尤其三浦大輔新上任，在用人上絕對會跟前監督拉米瑞茲有不同思維。過去幾年橫濱不乏大砲打者，不管是已經離隊的筒香嘉智、洋砲羅培茲，或是去年在陣的索托、奧斯汀，以及去年打擊王佐野惠太、2017年打擊王宮崎敏郎，都是打擊好手，但因為缺乏利用腳程以及戰術的破壞力，因此每年空有很好的陣容，但就是無法跨進優勝大門。

以去年來說，團隊打擊率0.266、全壘打135支都居央聯第一，但得分516僅排名第三。去年意外掉落B級，加上新任指揮官走馬上任，已經22年未曾奪冠的橫濱DeNA正面臨轉型的關鍵時刻。