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中職／睽違22年經典對戰！「龍象大戰」台中洲際棒球場今開打

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
兄弟象與味全龍的「龍象大戰」是中職歷來熱鬧的對戰組合之一，今天晚間兩隊睽違22年交手，中信兄弟團隊主場蓄勢待發，迎戰龍象大戰。圖／中信兄弟球團提供
兄弟象與味全龍的「龍象大戰」是中職歷來熱鬧的對戰組合之一，今天晚間兩隊睽違22年交手，中信兄弟團隊主場蓄勢待發，迎戰龍象大戰。圖／中信兄弟球團提供

回顧中華職棒歷史，兄弟象與味全龍的「龍象大戰」是中職歷來最熱鬧的對戰組合之一，今晚兩隊睽違22年再度交手，在台中洲際棒球場展開三連戰，台中市運動局與主辦單位防疫不鬆懈，實施實聯制、對號入座等措施，與球迷一同見證歷史性一刻！

台中市運動局說，「龍象大戰」曾是中職最賣座戲碼，首次交手在1990年3月25日的台中棒球場，最後1場是在1999年8月30日台北市立棒球場；今年味全龍重返中職，「龍象大戰」再度回歸，與地主隊中信兄弟進行三連戰。

今年台中洲際球場除中職32年賽季中信兄弟的55場例行賽外，6月將舉辦東京奧運棒球六搶一資格賽，再掀一波棒球熱潮，市府也積極發展台中成為棒球之都，推展基層三級棒球計畫，除持續舉辦多場棒球賽事促進選手相互交流外，並與中信兄弟合作，以「發展五級棒球」、「台中在地經營」、「帶動城市行銷」為目標，深耕棒球運動。

運動局指出，因應新冠肺炎疫情，入場球迷需完成個人資料登錄，進出球場攜帶票券進行身分驗證，並量測體溫、進行手部酒精消毒及佩戴口罩，體溫量測超過37.5度或嚴重咳嗽者不能入場、除必要飲食外應全程戴口罩；此外，全區採對號入座、禁止變更座位，呼籲球迷為喜愛的選手加油的同時落實防疫。

棒球 中職 中信兄弟 味全龍

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