棒球／上半季結束後3天就打6搶1 中華隊沒問題嗎？

6搶1資格賽為中華隊前進東京奧運的唯一機會，昨(16)日WBSC(世界棒壘球總會)也公告比賽日程，美洲區資格賽將於6月舉辦，而6搶1最終資格賽則在6月16至20日於台灣舉行。

但根據中職官網，上半季的賽程要到6月13日味全與富邦一戰後才告一段落，也代表3天之後中華隊就將迎戰12強，入選的國手如何集訓及磨合備受考驗，此外中職賽程可能碰到下雨及其他因素導致延賽，該如何選定補賽日也讓人頭痛。

而根據消息指出，中職與棒協也將針對國家隊組、訓、賽等議題召開共同會議，雙方取得共識後將會擇期對外公布實施辦法。

原定於3月底進行的美洲區資格賽，延後至6月初於佛州開打，美洲區冠軍將會獲得東奧參賽資格，而亞軍、季軍球隊則會來到台灣參加6搶1最終資格賽，一同爭奪搶進奧運的最終機會。