日職／陳偉殷核炸寫旅日最慘紀錄 日本鄉民力薦另一洋投

目前在阪神虎效力的台灣左投陳偉殷，今(17)日在二軍教育聯盟賽事登板，迎戰老東家中日龍，不料卻慘遭毒手，主投5.2局被敲出多達11支安打失掉8分，悽慘表現也讓日本媒體及網友相當擔憂。

陳偉殷前兩局沒有失分，但3局下先被敲出陽春砲後，中日龍再以3支安打攻下2分，4局陳偉殷再被敲出3支二壘安打失2分，6局下陳偉殷丟掉1分後，在二、三壘有人的情況下退場，但接替的投手未能成功止血，再丟2分全算在陳偉殷頭上。

此役陳偉殷先發5.2局，被敲出的11支安打中有7支長打且狂丟8分，回顧他在日職一軍生涯出賽131場，沒有1場比賽責失分這麼多。

日媒《日刊體育》更是以「開幕沒有問題嗎？」為題做報導，而留言區也有球迷擔心陳偉殷狀況，「我不知道陳(陳偉殷)會不會進入輪換。」、「我覺得他會再丟一次二軍，如果球速以及狀況沒有獲得改善，他可能無法進入先發輪值。」

另外也有日本網友認為，同在二軍出賽的洋投甘凱爾（Joe Gunkel）有望頂替陳偉殷進入輪值，「還好甘凱爾的狀態似乎不錯，陳偉殷可以慢慢調整。」、「希望甘凱爾能搶進開季名單中。」