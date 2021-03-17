快訊

【教授告官／下】退休公務員到大學占缺 是不是肥貓法律也難辨

近20年遊覽車重大死傷回顧 必知自保訣竅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／阪神怪物新人又轟了 打破聯盟高懸49年紀錄

聯合新聞網 / 綜合報導
阪神虎去年第一指名的怪物新人佐藤輝明，以6發全壘打改寫熱身賽新人最多轟紀錄。 截圖自阪神虎官方粉絲團
阪神虎去年第一指名的怪物新人佐藤輝明，以6發全壘打改寫熱身賽新人最多轟紀錄。 截圖自阪神虎官方粉絲團

阪神虎去年第一指名的怪物新人佐藤輝明，今(17)日面對西武獅再度敲出全壘打，不僅連續3場開轟，更是以6發全壘打改寫熱身賽新人最多轟紀錄。

佐藤輝明今先發擔任6棒右外野手，面對同樣新生代且曾奪下甲子園優勝的今井達也，首打席就瞄準150公里快速球，揮出熱身賽第6發全壘打，打破前阪神打擊教練佐佐木恭介在1972年留下的的5轟紀錄，目前佐藤輝明僅出賽10場就出現6支全壘打，砲火相當猛烈。

成為新紀錄苦主的今井達也，賽後也稱讚佐藤輝明的亮眼表現，「他的身體非常強壯，揮棒也相當流暢，我認為只靠直球是解決不了他的。」

佐藤輝明在大學時期就被喻為三壘版「柳田悠岐」，去年選秀會被軟銀、巨人、阪神及歐力士4隊作為第一指名，可見實力備受肯定，最終由阪神奪下佐藤輝明的交涉權，在熱身賽如此亮眼表現下，佐藤輝明有望搶進阪神開季名單。

相關新聞

日職／陳偉殷5.2局核爆8分 日媒：不利競爭先發

日本職棒阪神隊台灣左投陳偉殷今天在二軍出賽，面對老東家中日龍隊，陳偉殷雖然投出熱身賽最長的5.2局，卻也丟掉8分，被敲的...

日職／陳偉殷核炸寫旅日最慘紀錄 日本鄉民力薦另一洋投

目前在阪神虎效力的台灣左投陳偉殷，今(17)日在二軍教育聯盟賽事登板，迎戰老東家中日龍，不料卻慘遭毒手，主投5.2局被敲出多達11支安打失掉8分，悽慘表現也讓日本媒體及網友相當擔憂。 陳偉殷前兩局沒

中職／王維中投到手腕瘀青 王建民也沒見過

味全龍隊狀元王維中在中職生涯初登板後，就被下放二軍，他在今天凌晨於個人IG貼出出手腕瘀青的照片，引起球迷驚訝，中信兄弟投...

中職／歷史上經典開幕戰　投、打表現都令人回味

球迷久等多時的棒球季總算開始，中華職棒開幕戰於3月13日由衛冕軍統一獅出戰中信兄弟，獅隊派出年輕投手古林睿煬擔當大任，兄弟則由去年投手三冠王德保拉(José De Paula)掛帥主投。最終黃衫軍以1

棒球／3月底辦攝影展 王建民：期待又怕受傷害

從鏡頭前被拍的人，變成鏡頭後按快門的手，「Wang's Life 王建民攝影展」將在3月27日開展，陸續於台南、台北兩地...

日職／阪神怪物新人又轟了 打破聯盟高懸49年紀錄

阪神虎去年第一指名的怪物新人佐藤輝明，今(17)日面對西武獅再度敲出全壘打，不僅連續3場開轟，更是以6發全壘打改寫熱身賽新人最多轟紀錄。 佐藤輝明今先發擔任6棒右外野手，面對同樣新生代且曾奪下甲子園

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。