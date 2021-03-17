日職／阪神怪物新人又轟了 打破聯盟高懸49年紀錄

阪神虎去年第一指名的怪物新人佐藤輝明，今(17)日面對西武獅再度敲出全壘打，不僅連續3場開轟，更是以6發全壘打改寫熱身賽新人最多轟紀錄。

佐藤輝明今先發擔任6棒右外野手，面對同樣新生代且曾奪下甲子園優勝的今井達也，首打席就瞄準150公里快速球，揮出熱身賽第6發全壘打，打破前阪神打擊教練佐佐木恭介在1972年留下的的5轟紀錄，目前佐藤輝明僅出賽10場就出現6支全壘打，砲火相當猛烈。

成為新紀錄苦主的今井達也，賽後也稱讚佐藤輝明的亮眼表現，「他的身體非常強壯，揮棒也相當流暢，我認為只靠直球是解決不了他的。」

佐藤輝明在大學時期就被喻為三壘版「柳田悠岐」，去年選秀會被軟銀、巨人、阪神及歐力士4隊作為第一指名，可見實力備受肯定，最終由阪神奪下佐藤輝明的交涉權，在熱身賽如此亮眼表現下，佐藤輝明有望搶進阪神開季名單。