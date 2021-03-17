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日職／陳偉殷5.2局核爆8分 日媒：不利競爭先發

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
陳偉殷雖然投出熱身賽最長的5.2局，卻也丟掉8分。 截圖自陳偉殷官方粉絲團
陳偉殷雖然投出熱身賽最長的5.2局，卻也丟掉8分。 截圖自陳偉殷官方粉絲團

日本職棒阪神隊台灣左投陳偉殷今天在二軍出賽，面對老東家中日龍隊，陳偉殷雖然投出熱身賽最長的5.2局，卻也丟掉8分，被敲的11支安打中，有7支長打，包括1發全壘打，就連日本媒體也擔心，恐怕不利於他爭取開季先發。

陳偉殷在12日曾於一軍熱身賽中繼登板，投1局無失分，休息一天後今天改在二軍熱身賽先發，遇到老東家，被43歲的前隊友福留孝介敲出2安、打下2分。

陳偉殷前兩局沒失分，第3局先被石垣雅海敲出陽春砲，1出局後又被伊藤康祐、福田永將連續敲安，形成一、三壘有人，此時面對福留孝介，被敲出二壘打，清空壘包，變成0：3落後。

4局陳偉殷先被堂上直倫敲出二壘打，一出局後又接連被石垣雅海、溝脇隼人敲出二壘打，再丟2分，6局下陳偉殷再掉1分，2出局後被攻占二、三壘，隨後退場，接手的牧丈一郎未成功止血，丟掉2分算在陳偉殷帳上。

陳偉殷此戰面對二軍先發5.2局，被敲出11支安打，丟掉8分責失分，日媒「DAILY」指出，原本被看好進入開季先發輪值的陳偉殷意外大失分，對於競爭輪值來說相當不利。

陳偉殷

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