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中職／王維中投到手腕瘀青 王建民也沒見過

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
王維中投到手腕瘀青，王建民表示自己也沒看過這狀況。 中央社
王維中投到手腕瘀青，王建民表示自己也沒看過這狀況。 中央社

味全龍隊狀元王維中中職生涯初登板後，就被下放二軍，他在今天凌晨於個人IG貼出出手腕瘀青的照片，引起球迷驚訝，中信兄弟投手教練王建民看到後，坦言沒見過這個狀況，「不曉得什麼原因，只能交給隊醫」。

王維中昨天在限時動態中放上自己左手手腕受傷的照片，回應網路上的言語攻擊，他表示：「是的！很抱歉我受傷了，那天比完賽手腕就瘀青了，可以投到這樣，我也嚇到，因為也是第一次這樣。」

味全龍隊投手王維中po出自己手腕受傷的照片。圖／擷取自王維中個人IG
味全龍隊投手王維中po出自己手腕受傷的照片。圖／擷取自王維中個人IG

照片中看起來手腕有瘀青的現象、還有一些破皮，讓球迷不解，為何投球可以這樣受傷，王建民今天出席記者會時，有媒體問到是否遇過類似狀況？王建民表示：「沒有看過這樣的，以前自己頂多手指頭破皮。」

由於王維中是中職初登板後受傷，是否用力過猛導致？王建民表示應該不太可能，「因為維中之前熱身賽有出來丟，不曉得什麼原因，只能交給隊醫」。

王建民 王維中 中職

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