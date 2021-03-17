中職／帶4左投上一軍 樂天鐵牛棚有好的開始

本季一口氣帶進4名左投上一軍的樂天桃猿，在昨（17日）的首戰有好的開始，除王志煊和劉昱言外，歐飛登、新同學賴鴻誠都有上場，後兩人聯手1.2局守住後半局數的領先，並拿下中繼點。

過去桃猿左投缺乏可用之兵，僅有葉家淇、林逸翔和劉昱言偶爾上來一軍觀光，面對強力左打多數還是用右投對決，總教練曾豪駒表示，現在各隊左打強棒越來越多，賴鴻誠、歐飛登和小將王志煊都是新加盟左投，而劉昱言今年春訓狀況也調整得不錯，上述4人讓教練團有運用左投的空間。

昨天的比賽中，7局上一壘有人，獅隊輪到「外野三帥」之一的左打林安可，桃園立馬換上左投的賴鴻誠上場，他也順利熄滅獅隊的搶分機會，8局上洋投歐飛登接手，三振左打蘇智傑後也安然下莊，合計2人投1.2局守下3分的領先。

王志煊雖然首戰並未上場，但能在19歲未曾於二軍出賽就被帶上一軍就是一種肯定，他是去年桃猿第五指名，曾豪駒透露他的球速雖不快，但控球不錯，而且是勇於和打者對決，他指出大部分的年輕投手難免投得較閃躲，但王志煊沒有這種通病，能掌握自己的投球節奏。