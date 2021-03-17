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中職／「講話機車是為你們好」 猿隊拿首勝許銘傑吐真言

聯合新聞網 / 綜合報導
樂天桃猿隊一軍投手教練許銘傑。記者陳宛晶／攝影 陳宛晶
樂天桃猿隊一軍投手教練許銘傑。記者陳宛晶／攝影 陳宛晶

樂天桃猿在昨（17日）迎來本季首戰，在最後以12：4大分差告捷，回到樂天擔任投手教練的「貓仔」許銘傑也在拿下首勝後有感而發。

許銘傑在個人Facebook寫道：「這陣子每天都處於很緊張的狀態因為距離球季開幕越來越接近了！昨天終於開幕了很感謝野手們火力支援下還有投手們的努力把分數壓到最低的情形下拿到第一場的勝利。這也是我接任樂天桃猿隊正式比賽第一場的勝利意義非常的重大。很感謝龍貓總教練對我的信任！把投手群交給我調度！讓我很安心去調度。」

「投手們也謝謝你們的配合我也知道我自己有時候講話很機車但是都為你們好的！謝謝你從開訓到現在對於我訓練方式的配合。接下來我們還好一段好長的路要一起走一起加油吧！最後感謝支持我的跟樂天桃猿隊的球迷們你（妳）們辛苦了！有你們的支持鼓勵我相信選手會更努力的所以請你們繼續為選手們加油打氣。昨天那一勝對我的意義非常的重大。我會繼續加油的。謝謝你們！」

留言中也可以看出球迷對他的支持，「嚴師出高徒」、「貓仔有料，投手真的蛻變了。」相信在許銘傑的帶領下，猿隊投手群可以繳出更棒的成績單。

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