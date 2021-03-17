聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／王維中秀瘀青照回應酸民：看你們在罵沒在讓的
本季回台打拚的味全龍狀元王維中，在週日開幕戰下場後就因手部傷勢下二軍，他在個人Instagram的限時動態上露出瘀青的手腕，並霸氣回應質疑自己的酸民。
王維中寫道：「是的！很抱歉我受傷了，那天比完賽手腕就瘀青了，可以投到這樣我也嚇到，因為也是第一次這樣。其實我跟場上每一位選手一樣，誰都不想受傷，但是我敢保證我比他們更不想受傷，因為我清楚現在的狀況 很多人在看著。」
王維中透露自己先發過後會去檢視網友對他的評論，雖然酸民罵得毫無保留，但他仍會選擇正視，「很喜歡挑戰自己的心臟，去看那沒用PTT的留言，看你們在罵也是沒有再（在）讓的，我本可以無視你們的留言，做好我該做的事，但我每次都選擇正視它，接受你們的評論。」
他最後表示：「真的很抱歉，我會盡快回到球場，在（再）等我一下下，拜託了。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言