中職／王維中秀瘀青照回應酸民：看你們在罵沒在讓的

本季回台打拚的味全龍狀元王維中，在週日開幕戰下場後就因手部傷勢下二軍，他在個人Instagram的限時動態上露出瘀青的手腕，並霸氣回應質疑自己的酸民。

王維中在IG限時動態發文回應鄉民。 截圖自王維中Instagram

王維中寫道：「是的！很抱歉我受傷了，那天比完賽手腕就瘀青了，可以投到這樣我也嚇到，因為也是第一次這樣。其實我跟場上每一位選手一樣，誰都不想受傷，但是我敢保證我比他們更不想受傷，因為我清楚現在的狀況 很多人在看著。」

王維中透露自己先發過後會去檢視網友對他的評論，雖然酸民罵得毫無保留，但他仍會選擇正視，「很喜歡挑戰自己的心臟，去看那沒用PTT的留言，看你們在罵也是沒有再（在）讓的，我本可以無視你們的留言，做好我該做的事，但我每次都選擇正視它，接受你們的評論。」

他最後表示：「真的很抱歉，我會盡快回到球場，在（再）等我一下下，拜託了。」