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中職／「接頭霸王」是你！打入冷宮的胡金龍肖像遭移花接木

聯合新聞網 / 綜合報導
眼尖網友發現胡金龍的球員照是與用高國輝的身體移花接木合成。 截圖自富邦悍將官網
眼尖網友發現胡金龍的球員照是與用高國輝的身體移花接木合成。 截圖自富邦悍將官網

富邦悍將胡金龍去年因Line群組事件被冰，至今仍未解凍，有PTT網友好奇被打入冷宮的胡金龍今年竟然還有隨隊一起拍球員照，原本想稱讚球團暖心，沒想到胡的肖像僅是移花接木。

36歲的中職老將胡金龍去年季中因在南英商工校友會Line群組發文：「打爆富邦換總Ａ！各位校友加油！」不久後在網路延燒，富邦球團雖回應訊息是同為南英校友胡金龍的弟弟所發，但離譜回應沒人相信，後來球團將胡金龍冷凍到球季結束，甚至到2021年的今天仍尚未解凍，後富邦向各隊表態對胡金龍交易持開放態度，但至今仍無消息傳出，胡也未與二軍一同出賽。

就在昨日（16）日有PTT網友發現胡金龍雖然未隨隊，但官網中還是有與隊友一同拍攝新賽季的球員照，原本以為球隊與胡仍留一線人情，拍照時還有找上他，不過後來被眼尖鄉民戳破，胡的照片根本是被移花接木，其中頭是用2020賽季的肖像，身體的主人其實是「棒球情人」高國輝，而大頭照則是由郭俊麟的照片合成。

網友發現胡金龍大頭照是由郭俊麟的照片合成。 截圖自富邦悍將官網
網友發現胡金龍大頭照是由郭俊麟的照片合成。 截圖自富邦悍將官網

看到如此荒謬又好笑的照片，不少網友表示佩服：「這都被你看出來」、「偵探是你」，也有人稱讚富邦美編技術一流，移花接木技術不仔細比對還真看不出來：「我邦美編真厲害」、「接頭霸王是你」。

胡金龍自2012年返台後為中職效力8年，生涯3219個打席中敲出1042支安打，打擊三圍.353/.392/.504，在悍將2月公布的46人註冊名單，胡也未在其中，本季追逐3000打數、500打點希望破滅，恐也無緣成為百轟打者。

胡金龍 富邦悍將 郭俊麟 高國輝

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