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中職／歷史上經典開幕戰　投、打表現都令人回味

聯合新聞網 / Tzuyi
聯盟開幕戰總是令球迷關注，打出一場漂亮的比賽更能成為經典，歷史上就有許多賽事令人回味。像是職棒27年開幕戰現場湧入19393位球迷，締造史上開幕戰最多人紀錄，結果打出一場超級精彩的比賽。 聯合報系資料照片
聯盟開幕戰總是令球迷關注，打出一場漂亮的比賽更能成為經典，歷史上就有許多賽事令人回味。像是職棒27年開幕戰現場湧入19393位球迷，締造史上開幕戰最多人紀錄，結果打出一場超級精彩的比賽。 聯合報系資料照片

球迷久等多時的棒球季總算開始，中華職棒開幕戰於3月13日由衛冕軍統一獅出戰中信兄弟，獅隊派出年輕投手古林睿煬擔當大任，兄弟則由去年投手三冠王德保拉(José De Paula)掛帥主投。最終黃衫軍以10比4贏得首勝，林威助拿下執掌兵符的首勝，還一舉報了去年台灣大賽被逆轉之仇。

然而這場比賽並沒有聯盟首戰應有的熱鬧，實際賽況顯得像還在春訓一樣，獅隊共投出14次保送，追平例行賽的紀錄。兩隊先發投手都沒有投滿5局，接下來採用車輪戰的方式頻頻走馬換將，共用了13位投手才結束這場比賽，打破開幕戰兩隊單場最多投手出賽人數。這場比賽共花了4小時45分鐘，不但沒有延長，更不是兩隊競逐的打擊戰，因此更讓球迷覺得歹戲拖棚。

雖然說今年聯盟首戰不如預期的精彩，歷史上還是有許多令人深刻的比賽。

2016年／中信兄弟 vs Lamigo桃猿：砲聲隆隆的打擊大戰

2016年的中職開幕戰，雙方詮釋出最經典的打擊戰，久違一軍的陳金鋒展現出寶刀未老的打擊實力。 聯合報系資料照片
2016年的中職開幕戰，雙方詮釋出最經典的打擊戰，久違一軍的陳金鋒展現出寶刀未老的打擊實力。 聯合報系資料照片

中信兄弟當時已連續兩年在台灣大賽失利，2016年在自由市場中找來林智勝及鄭達鴻助陣，加上前一年加入的蔣智賢，及新人王許基宏等人，組成人人有10轟能力的黃金打線。主場球隊則是二連霸的Lamigo桃猿，雖然走了林智勝，但仍擁有陳金鋒、陳俊秀及王柏融等強打者。

這場聯盟開幕的比賽中，雙方共擊出7支全壘打，其中林智勝對戰老東家更是擊出雙響砲，林承飛則是敲出罕見的滿貫全壘打，已宣告將退役的陳金鋒寶刀未老也開轟。兩隊單場合計35支安打、17次四死球，都是聯盟紀錄，是一場非常經典的打擊開幕戰。雙方最後10比10進入延長賽，第10局還不約而同都得分，最後打到11局才由中信兄弟贏得比賽。

2020年／統一7-ELEVEn獅 vs 中信兄弟：令人激動的三振大秀

2020年開幕戰雙方共投出27次三振，其中李振昌僅投2局，就狂飆5K，強壓對手的投球令人亢奮。 聯合報系資料照片
2020年開幕戰雙方共投出27次三振，其中李振昌僅投2局，就狂飆5K，強壓對手的投球令人亢奮。 聯合報系資料照片

去年球季因為疫情影響，因此開季時間延了又延，好不容易等到開幕戰卻又因雨延期，因此真正的聯盟首戰為次日的統一、中信之戰。這場比賽雖沒有開放球迷入場，不過因為成為全世界第一場的職棒賽事，因此關注度極高，兩隊表現非常精采。

這場比賽統一送出10次保送，又被對方擊出6支安打，但關鍵時刻經由三振或換投，總能化險為夷，最後竟然只失1分。中信投手則是虎虎生風，前面10局狂投18次三振，讓對手難越雷池一步。這場賽事雙方雖然都被對手上壘不少次，也都能靠K功化解危機，合計飆出27次三振，比賽頗具精采度，最終獅隊在11局突破牛棚防線，帶走最後勝利。

2011年／興農牛 vs 兄弟象：久違的本土王牌先發對戰

中職近年多數球隊的開幕戰都愛用洋投打頭陣，開幕戰由本土對決已經要回溯到2011年的增菘瑋(左)vs.陽建福(右)了。 聯合報系資料照片
中職近年多數球隊的開幕戰都愛用洋投打頭陣，開幕戰由本土對決已經要回溯到2011年的增菘瑋(左)vs.陽建福(右)了。 聯合報系資料照片

中職聯盟首戰已經連10年以上都至少有一隊由洋將先發，前一次本土先發對進要回溯到2011年的牛象大戰。2010年牛隊有正田樹、高津臣吾的助陣下，順利進軍台灣大賽，不料對戰遭到簽賭事件影響大換血的象隊，卻意外慘遭滑鐵盧。球團一怒之下，隔年賽季改以全本土陣容應戰，其中以陽建福為頭號先發，搭配沈鈺傑、余文彬等人。

全本土的首戰由陽建福先發，對戰才剛結束旅美歸國的增菘瑋，形成一場難得的本土王牌之戰。但這場比賽兩位先發表現都不理想，陽建福只投2.1局就失5分退場，增菘瑋也只貢獻4.2局失4分。最後兄弟為了勝利派出羅曼(Orlando Roman)壓陣，讓牛隊俯首稱臣。

另外聯盟歷史上同樣經典的首戰-1990年的獅象大戰，也就是台灣職業棒球首場賽事，由杜福明出戰張永昌，這場賽事由於是一項里程碑，因此是最常被人提起的賽事。另外兩聯盟合併的首戰，則是2003年的鯨象開幕戰，這場比賽經典之處，在於中込伸竟燃燒手臂主投10局用掉134球，這樣的調度方式，與現在開季時對於投手的保護相差甚遠。

比賽有千百種，但好的開始是成功的一半，各隊都一定都嚴陣以待面對這一年一次的開季首戰。中職32年來造就出許多經典開幕戰，不只是打擊會令人振奮，投手表現也常常令球迷津津樂道，許多賽事都著實令人回味。

中華職棒 陳金鋒 李振昌 陽建福

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