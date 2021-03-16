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中職／林承飛4安打、3分砲 猿隊狂敲16安打爆獅隊

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
林承飛單場4安打，包括一發三分砲。記者劉學聖／攝影
林承飛單場4安打，包括一發三分砲。記者劉學聖／攝影

樂天桃猿隊在開幕周只能當觀眾，今天首度出賽，打線噴發16支安打，35歲左投王溢正先發投5局失4分，拜猿隊在6局上適時逆轉之賜，終場以12：4擊敗統一獅隊，王溢正取得勝投，林承飛單場4安打，包括一發三分砲。

今年為5隊賽季，首周3戰已有4隊亮相，猿隊為最後一支迎接賽季首戰的球隊，王溢正今天扛起猿隊開幕戰先發，為隊史相隔12年再由土投打頭陣，前一人為2009年的吳偲佑。

獅隊在4局下攻破王溢正，林安可、蘇智傑、陳重羽相繼敲出二壘打，聯手扳平戰局，郭阜林第5局敲出兩分砲，獅隊一度取得4：2領先。

但猿隊後續攻勢兇猛，第6局單局4支安打，第7到9棒郭嚴文、林承飛、詹智堯的安打都帶打點，詹智堯敲回超前分，第7局中心棒次也建功，陳俊秀、朱育賢、林泓育接連敲安，猿隊擴大優勢為7：4領先。

王溢正投5局，被敲7安打、失4分，有4次三振、3次保送，猛威爾投5.2局，被敲8安打、失5分，兩位先發投手表現都不穩，必須靠打線決勝。

猿隊全場敲出16支安打，林承飛最兇猛，單場狂敲4安打，9局面對生涯初登板的李慶隆敲出三分砲，陳俊秀、朱育賢也貢獻3安打。

林承飛單場4安打，包括一發三分砲。記者劉學聖／攝影
林承飛單場4安打，包括一發三分砲。記者劉學聖／攝影
王溢正扛起樂天桃猿隊賽季首戰，先發5局、失4分，猿隊在6局上逆轉，也讓他取得勝投。記者劉學聖／攝影
王溢正扛起樂天桃猿隊賽季首戰，先發5局、失4分，猿隊在6局上逆轉，也讓他取得勝投。記者劉學聖／攝影

王溢正 林承飛

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