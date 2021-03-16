OL美女左投就飆106公里 日本女人都有棒球基因？

據日本媒體「Full-Count」報導，由YouTube頻道「【公式】八月のシンデレラナイン（ハチナイ）」最新製作的「令和第一棒球女子決定戰」視頻，找來五名OL美女，用棒球來較勁，在率先上傳的視頻中，以投球決勝負，每人在投球丘投球，看誰的球速最快，這五人雖非專業球員，但其中一位名為笹川萌的美女，以左投投出106公里最快，另外還有兩位美女也有100公里以上的球速產生，令人吃驚，難道日本女人都有棒球基因？

笹川萌是一名熱愛棒球的美女，平常有接受棒球訓練，在家也有進行臂力訓練，雖非專業球員，但對棒球熱愛有加，自稱是「野球女子」，也經常分享自己訓練的視頻及圖片。

對於這群非專業的棒球美女，能夠投出100公里的球速，令人看得咋舌，網友留言說，「對女孩子來說，能投出超過100公里球速，真的太神奇了。」、「就算一般男生，如果沒有接受棒球訓練，要投出100公里的球速，也不是一件容易的事。」

接下來「令和第一棒球女子決定戰」視頻中，應該還有打擊對決的比賽，請粉絲期待。