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中職／曾飆156公里火球平聯盟紀錄 前統一洋投因心臟病逝世

聯合新聞網 / 綜合報導
曾經來台效力統一獅的前洋投馬丁尼茲因心臟病過世，享年37歲。 聯合報系資料照
曾經來台效力統一獅的前洋投馬丁尼茲因心臟病過世，享年37歲。 聯合報系資料照

曾經來台效力統一獅的前洋投馬丁尼茲(Frankie De La Cruz)，近日傳出在多明尼加過世的消息，享年37歲，根據了解，馬丁尼茲的死因為心臟疾病。

馬丁尼茲在2002年被老虎簽下，2007年首度登上大聯盟，但成績並不理想，此後依序效力馬林魚及教士，2010年則是來到日職加盟養樂多燕子，隔年再度回到美職加盟釀酒人及小熊，大聯盟出賽26場僅1場先發，防禦率高達8.16。

2012年馬丁尼茲在季中洋將大限前加盟統一獅，頂替表現不理想的戴爾(Ryan Edell)，下半季出賽6場有5場先發，繳出3勝1負、2.00防禦率，更曾在比賽中飆出156公里火球，追平聯盟當時紀錄，但仍無緣幫助統一獅奪下台灣大賽冠軍。

2013年馬丁尼茲再度回鍋美職，但從此沒有再升上大聯盟，近兩年皆在墨西哥委內瑞拉及多明尼加職業聯賽效力，近日再度傳出馬丁尼茲的新聞便是他過世的消息，年僅37歲卻英年早逝，令球迷相當惋惜。

多明尼加 委內瑞拉 燕子 墨西哥

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