快訊

恐怖巧合！蘇花公路遊覽車撞山壁 同地點11年前翻車釀26死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／二軍龍象大戰 余謙先發無失分最速149公里

中央社 / 台北16日電
中職二軍例行賽今天開打，中信兄弟首戰派出去年選秀首輪選進投手余謙先發，余謙投4局無失分、最快球速149公里。 中央社
中職二軍例行賽今天開打，中信兄弟首戰派出去年選秀首輪選進投手余謙先發，余謙投4局無失分、最快球速149公里。 中央社

中職二軍例行賽今天開打，中信兄弟首戰派出去年選秀首輪選進投手余謙先發，余謙投4局無失分、最快球速149公里，兄弟打線發揮，團隊15安攻勢串聯，終場以10比3擊敗味全龍隊。

中職二軍例行賽今天兩地開打，中信兄弟在斗六棒球場與味全龍隊交手，兄弟派出去年選秀首輪選進的投手余謙先發，余謙在季前官辦熱身賽沒有出賽過，今天為職棒生涯二軍首度先發亮相。

余謙今天總計用45球投4局，僅被敲出2支安打投出2次三振、1次四壞保送，無失分，展現壓制力，中職官方最快球速紀錄為149公里、無關勝敗。

味全龍隊今天則派出去年選秀第2輪選進投手林逸達先發，林逸達總計用47球投4局被敲3支安打，投出3次三振、無失分，官方紀錄最快球速146公里、無關勝敗。

今天兩隊前4局打完都沒有拿下分數，兄弟5局一口氣攻下5分、奠定勝基，比賽後半段陸續再添分數，團隊敲出15支安打攻勢串聯，順利拿下比賽勝利；兄弟中繼投手黃弘毅投1局無失分、拿下勝投。

二軍另一場比賽在嘉義縣立棒球場舉行，由統一獅隊與樂天桃猿隊交手，桃猿隊投手莊昕諺先發7局僅被敲出2支安打，投出3次三振、2次四壞保送，無失分、表現亮眼，率隊以7比1拿下勝利。

余謙 中職

延伸閱讀

中職／二軍賽季開打 悍將完成註冊「準狀元」江少慶

日職／官辦熱身賽初亮相 宋家豪滿壘危機成功脫困

MLB／張育成今年春訓首失誤 讓投手多掉2分

專家看法／中華職棒2021總冠軍大預測

相關新聞

中職／王維中降二軍 最快歸隊日在326天母開幕戰

味全龍隊狀元郎王維中，在中職「開箱」只投1場，今天降下二軍，最快要到26日歸隊，正好能趕上龍隊的天母主場開幕戰。

中職／二軍賽季開打 悍將完成註冊「準狀元」江少慶

中職二軍賽季今天開打，富邦悍將隊也完成註冊「準狀元」江少慶為自行培訓球員，接下來可在二軍出賽，為下半季銜接一軍賽季做好準...

日職／田中、菅野大對決 誰能平3座澤村賞紀錄？

相較於美國大聯盟有塞揚獎，日職也有「澤村賞」，全名是澤村榮治賞，是日職為了要紀念二次大戰前的傳奇投手澤村榮治所設置的獎項，也算是投手的最高榮譽，澤村賞有其遴選基準，分別是15勝、6成勝率、25場出賽、

中職／曾飆156公里火球平聯盟紀錄 前統一洋投因心臟病逝世

曾經來台效力統一獅的前洋投馬丁尼茲(Frankie De La Cruz)，近日傳出在多明尼加過世的消息，享年37歲，根據了解，馬丁尼茲的死因為心臟疾病。 馬丁尼茲在2002年被老虎簽下，2

日職／官辦熱身賽初亮相 宋家豪滿壘危機成功脫困

效力日職樂天金鷲隊的台灣投手宋家豪，今天在官辦熱身賽首度亮相，面對歐力士隊，9局登板投1局，因2支安打、1次保送面對滿壘...

中職／二軍龍象大戰 余謙先發無失分最速149公里

中職二軍例行賽今天開打，中信兄弟首戰派出去年選秀首輪選進投手余謙先發，余謙投4局無失分、最快球速149公里，兄弟打線發揮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。