中職／二軍龍象大戰 余謙先發無失分最速149公里

中職二軍例行賽今天開打，中信兄弟首戰派出去年選秀首輪選進投手余謙先發，余謙投4局無失分、最快球速149公里，兄弟打線發揮，團隊15安攻勢串聯，終場以10比3擊敗味全龍隊。

中職二軍例行賽今天兩地開打，中信兄弟在斗六棒球場與味全龍隊交手，兄弟派出去年選秀首輪選進的投手余謙先發，余謙在季前官辦熱身賽沒有出賽過，今天為職棒生涯二軍首度先發亮相。

余謙今天總計用45球投4局，僅被敲出2支安打投出2次三振、1次四壞保送，無失分，展現壓制力，中職官方最快球速紀錄為149公里、無關勝敗。

味全龍隊今天則派出去年選秀第2輪選進投手林逸達先發，林逸達總計用47球投4局被敲3支安打，投出3次三振、無失分，官方紀錄最快球速146公里、無關勝敗。

今天兩隊前4局打完都沒有拿下分數，兄弟5局一口氣攻下5分、奠定勝基，比賽後半段陸續再添分數，團隊敲出15支安打攻勢串聯，順利拿下比賽勝利；兄弟中繼投手黃弘毅投1局無失分、拿下勝投。

二軍另一場比賽在嘉義縣立棒球場舉行，由統一獅隊與樂天桃猿隊交手，桃猿隊投手莊昕諺先發7局僅被敲出2支安打，投出3次三振、2次四壞保送，無失分、表現亮眼，率隊以7比1拿下勝利。