中職／二軍賽季開打 悍將完成註冊「準狀元」江少慶

中職二軍賽季今天開打，富邦悍將隊也完成註冊「準狀元」江少慶為自行培訓球員，接下來可在二軍出賽，為下半季銜接一軍賽季做好準備。

中職二軍賽程今年集中於6座球場，包含斗六棒球場、嘉義市棒球場、嘉義縣棒球場、台南棒球場、澄清湖棒球場及中信園區棒球場，全季共200場，5隊各40場主場，單周進行3到4場比賽，每周安排8場賽事。

今年賽事調整為下午2點開打，也首度在有轉播的賽事中新增即時重播輔助判決機制，3月至5月的二軍例行賽將於每周四、五提供轉播服務，6月起的轉播場次將另行公告，由緯來體育台、愛爾達體育台及CPBL TV負責轉播。

今天二軍賽季首日賽程由中信兄弟以10：3擊敗味全龍、樂天桃猿以7：1擊敗統一獅隊，兄弟「大物」投手余謙先發4局、無失分，只被敲出2支安打。

江少慶與悍將隊簽下自行培訓合約，準備投入今年季中選秀，球團已在2月26日將他的合約送到聯盟，先前因尚缺切結書、同意書及異動表而未完成註冊，今天完成補件。

味全龍隊則是已在14日註冊胡智為、呂彥青為自行培訓球員，加上吉力吉撈·鞏冠，陣中共有3名自行培訓球員。