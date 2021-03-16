日職／官辦熱身賽初亮相 宋家豪滿壘危機成功脫困

效力日職樂天金鷲隊的台灣投手宋家豪，今天在官辦熱身賽首度亮相，面對歐力士隊，9局登板投1局，因2支安打、1次保送面對滿壘危機，成功脫困安全下莊，樂天終場以3：5不敵歐力士。

宋家豪「出關」後先向二軍春訓報到，近期在春季教育聯盟的出賽，展現出壓制力，也獲得監督石井一久的注意，通知他前往一軍隨隊。

石井一久表示，宋家豪近期球路與球威都有提升，因此將他升上一軍，讓他藉由一軍實戰調整。

今天宋家豪就在官辦熱身賽登板，9局上、樂天以3：5落後時上場，一人出局後，宋家豪一記129公里的變速球，被大下誠一郎敲成左外野方向二壘打，紅林弘太郎補上安打，佐野皓大獲保送上壘，宋家豪在滿壘危機下先三振太田椋，再讓田城飛翔敲出投手方向滾地球出局，驚險力保不失。

宋家豪後援1局，面對6人次，共用18球，最快球速148公里，被敲2安打、1保送、1三振，沒有掉分。