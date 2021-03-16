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棒球／美國大學「背靠背靠背」終結比賽 大聯盟也曾有過

聯合新聞網 / 綜合報導
美國大學比賽出現「背靠背靠背」三連轟逆轉贏球的神奇劇情！ 截圖自影片
美國大學比賽出現「背靠背靠背」三連轟逆轉贏球的神奇劇情！ 截圖自影片

棒球比賽不比到最後一個出局數，永遠都不知道結局會如何！今(16)日美國德州理工大學面對康乃狄克大學，上演了驚奇逆轉秀，德州理工大學靠著10局下「背靠背靠背」三連轟，以9比8氣走康乃狄克大學，完成了系列賽橫掃。

比賽進入10局下半，以8比6落後的德州理工展開反擊，首名打者羅巴克(Nate Rombach)(先是敲出左外野全壘打追回一分，而接下來整季有著3成94打擊率康利(Cal Conley)再擊出追平全壘打，然而棒次輪到了前面打擊慘吞4K「鐵支」的弗爾德(Braxton Fulford)，在一個壞球沒有好球情況下揮出了再見全壘打，實現了「背靠背靠背」並向對手說再見的超罕見紀錄。

而大聯盟官網也德州理工大學所展現的韌性來撰文報導，也指出聯盟曾有過以「背靠背靠背」來終結比賽的場面，美國時間1956年6月29日道奇面對費城人的比賽，9局下半以5比2落後的道奇，面對費城人後援投手米勒（Stu Miller），道奇先是靠著吉里安姆(Jim Gilliam)保送上壘，一出局後史奈德(Duke Snider)敲出兩分彈，費城人僅領先1分的情況下，換上梅爾（Jack Meyer）登板救援，隨後兩名打者傑克遜(Randy Jackson)、哈吉斯（Gil Hodges）接連敲出全壘打，以6比5逆轉贏球。

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