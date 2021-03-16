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日職／陽岱鋼春季教育聯盟出賽 敲二壘打帶動攻勢

中央社 / 台北16日電
陽岱鋼。 擷圖自推特
陽岱鋼。 擷圖自推特

旅日讀賣巨人隊野手陽岱鋼今天隨二軍在春季教育聯盟出賽，首打席就敲出二壘打、帶起球隊攻勢，單場4打數敲出1支安打，巨人終場以5比4擊敗樂天金鷲隊。

春季教育聯盟巨人隊二軍今天與樂天隊交手，陽岱鋼先發打第1棒、守中外野，首局敲出二壘打，靠著滾地球、石川慎吾安打替球隊跑回分數，巨人再靠著接連四壞保送、滾地球，開賽取得3比0領先。

巨人隊3局再起攻勢，靠著石川慎吾安打、滾地球、失誤再拿1分，樂天隊前3局沒有拿下分數，4局靠著保送、接連安打追回1分，巨人5局多添1分保險分，樂天8局靠著2次四壞保送、一次觸身球保送攻占滿壘，山崎真彰清壘三壘打，一棒送回3分，但攻勢沒有延續、巨人拿下勝利。

陽岱鋼首打席敲出安打，2局敲出游擊方向滾地球，4局敲出二壘方向滾地球，6局敲出中外野方向飛球出局，今天總計4打數敲出1支安打，有1得分。

讀賣巨人 樂天金鷲

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