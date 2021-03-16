中職／俊國熊擁新軍最高勝率4成6 味全龍想超越得拿56勝

味全龍相隔21年再次加入中職，對於新球隊來說，首要目標即是努力耕耘，確保能在未來有立足之地，對於戰績並無太大要求。味全龍雖維持舊隊名，不過本質上是支新球隊，今年擁旅美歸國強投王維中，加上一軍可登錄4名洋將優勢，可望衝破1993年俊國熊所保持的4成60勝率。

1992年中華棒球奧運代表隊於巴塞隆納奪銀，也讓聯盟決定在隔年新增俊國熊及時報鷹兩隊，而1993年俊國熊陣容有著黃忠義、林朝煌、白昆弘及吳思賢等奧運國手，整季俊國熊拿下40勝47負3和，名列聯盟第4，雖然俊國熊最終無緣季後賽，不過勝率4成60也創下新球隊最高紀錄，而1996年球隊由興農集團接手更名為興農牛後，在1998年首度打進季後賽，2004年更是擊敗統一獅奪下隊史首冠，並於隔年完成連霸大業。

至於同年加入中職的時報鷹則有旅日歸國的郭建成助力，也納入廖敏雄等奧運銀牌選手，整季拿下不差的36勝52負2和、勝率4成09，不過時報鷹搶先俊國熊在1997年就奪上半季冠軍，只是當時多數球員因涉及「黑鷹事件」，總冠軍賽只能「借將」湊隊，在戰力不足的情況下。最終敗給味全龍，季末也宣布解散。

活躍於甲組聯賽的中信鯨於1997年加入中職，第一年以勝率4成11排名聯盟墊底，隨後在1999年、2002年兩度闖進總冠軍賽，但同樣受職棒簽賭案影響，在2008年選擇解散球隊，不過母企業中國信託在2014年回歸並接手兄弟象，更名為中信兄弟，只是已與中信鯨毫無關聯。

味全龍回歸帶起許多球迷的回憶，而這群年輕氣盛的球隊能否維持戰績也是外界關注焦點，按照中職現行每隊120場賽事，在不計入和局情形下，味全龍至少得拿下56勝，才能以4成67勝率打破俊國熊紀錄。