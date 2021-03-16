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中職／獅隊代打部隊好神 潘武雄歸功外籍打教

聯合新聞網 / 綜合報導
統一獅姚雨翔是獅隊首周代打部隊最亮眼的球員，也是首勝的英雄。 報系資料照。
統一獅姚雨翔是獅隊首周代打部隊最亮眼的球員，也是首勝的英雄。 報系資料照。

開季第一周結束後，統一獅兩戰合計下來，代打9個打數擊出4支安打，打擊率高達4成44，打下3分打點，展現驚人「神代打」調度，反觀其他四隊代打皆未開張，老將潘武雄也將功勞獻給外籍打擊教練卡麥隆。

獅隊首周代打部隊超神，潘武雄歸功有大聯盟資歷的打擊教練。 中央社
獅隊首周代打部隊超神，潘武雄歸功有大聯盟資歷的打擊教練。 中央社

統一獅兩戰啟用6名代打者，累計9打數敲出4支安打，外加3次三振及2次保送，其中最為亮眼的是三年級生姚雨翔，兩戰皆從板凳出發，4打數擊出2支安打，敲下3分打點，包含14日統一獅與味全龍之戰，5局下在滿壘之際敲出安打送回2分，打破平手僵局，也是勝利打點，助獅隊以3：2擊敗龍隊拿下開季首勝

而開季同樣從板凳出發的潘武雄，也在首戰代打貢獻1安打1保送，根據《自由時報》報導，潘武雄認為有著豐富大聯盟經驗的卡麥隆是最大關鍵，「他的方法跟阿鑼（二軍打擊教練陳連宏）很像，要我們把代打當作指定打擊。」

潘武雄表示代打和指定打擊還是有所不同，但卡麥隆的重點是站上打擊區要有「流汗」的感覺，讓身體保持熱好的狀態，才能提高安打率。

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