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日職／宋家豪與一軍會合 教頭評價球威力變更強

中央社 / 台北16日電
旅日樂天金鷲隊投手宋家豪昨天接到通知與一軍會合。 聯合報系資料照
旅日樂天金鷲隊投手宋家豪昨天接到通知與一軍會合。 聯合報系資料照

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪昨天接到通知與一軍會合，總教練石井一久評價，宋家豪的球威力變更強，希望他持續調整備戰；樂天隊今天官辦熱身賽將與歐力士猛牛隊交手，宋家豪有機會登板。

宋家豪1月底赴日備戰新球季，2月初與球隊二軍會合，3月14日在春季教育聯盟與火腿隊比賽中也有中繼登板，當時宋家豪中繼投1局讓打者3上3下、調整狀況不錯，昨天接到通知與一軍會合。

宋家豪去年球季一軍出賽成績並不理想，總計出賽38場，投36.1局失掉29分（28分責失分），戰績1勝2敗10中繼，出賽防禦率偏高6.94，宋家豪先前受訪時曾說，去年是艱難的賽季，沒能投出好表現很抱歉，今年會重新檢視調整自己的投球，希望能為球隊的勝利貢獻。

樂天隊今天官辦熱身賽將與歐力士猛牛隊交手，樂天隊先發投手為岸孝之，歐力士隊先發投手為田嶋大樹，宋家豪有機會在熱身賽中亮相；樂天隊開季首戰為26日與火腿隊交手。

宋家豪 樂天金鷲 歐力士猛牛

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