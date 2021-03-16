日職／田中、菅野大對決 誰能平3座澤村賞紀錄？

相較於美國大聯盟有塞揚獎，日職也有「澤村賞」，全名是澤村榮治賞，是日職為了要紀念二次大戰前的傳奇投手澤村榮治所設置的獎項，也算是投手的最高榮譽，澤村賞有其遴選基準，分別是15勝、6成勝率、25場出賽、10場完投、200局投球局數、150次三振(前幾項為以上)及2.50防禦率以下，在18年以後則新增QS(優質先發)率作為參考，這些僅是評選用的參考標準，還是要以該年投手們的表現為主，如果有表現非常突出的投手，也有可能擠下達成項目較多的對手獲得澤村賞；當然，歷年來也有好幾季因為達成項目的投手寥寥可數，而出現從缺的情形。

回顧近10個球季，獲得澤村賞的投手卻僅有7人，2019年因為達到標準的投手不多，因此從缺，另外9季分別是由廣島的前田健太及強森(Kris Johnson)、軟銀的攝津正、歐力士的金子千尋、中日的大野雄大，還有樂天的田中將大以及巨人的菅野智之，其中田中及菅野都獲得過2次澤村賞，而前田轉戰大聯盟、攝津引退、強森今年未續約，7位澤村賞得主目前還在日職的只剩4人。

田中第一次獲得澤村賞是在11年球季，那一年他出賽27場，投出19勝5敗1.27防禦率的成績，勝率高達7成92，而27場中有14場完投，其中更有6場完封，一舉拿下勝投、防禦率、勝率3個投手大獎，外加金手套、最佳九人等獎項，那季他也在226又1/3局中投出多達241次三振，可說是完美地達成所有澤村賞的評選標準。

13年田中交出神之子的表現，出賽28場，拿下24勝0敗，防禦率跟11年一樣是1.27，8場完投中有2場完封，212局中投出183次三振，這年的投球內容雖然完投這項差標準一點，但完全不影響他獲得個人的第2座澤村賞，那年季後他就帶著兩度澤村賞的榮耀前往美國了。

田中將大曾在2011和2013年獲得澤村賞，這兩季他的防禦率都是不可思議的1.27，而且分別有多達14場及8場的完投！ 美聯社。

菅野則是在17年獲得個人第一座澤村賞，那一年他雖然季前的3月代表日本參加WBC世界棒球經典賽，但整季下來未顯疲態，出賽25場投出17勝5敗1.59防禦率的成績，其中有包含4場完封的6場完投，投球局數則為187又1/3局，三振則有171次，這年他拿下勝投、防禦率兩項大獎，勝投及防禦率仍是個人日職生涯至今最佳的一季，完投及投球局數雖差澤村賞標準一些，但仍以當年最強投手拿下了澤村賞。

隔年菅野的投球數據更加進化，出賽28場，完投場次增加到10場，其中有8場完封，交出15勝8敗2.14防禦率的成績，而投球局數更比前一年多了15局，來到202局，三振也剛好是200次，兩項都到達200大關，也是個人生涯單季最高，這年他拿下勝投、防禦率、三振這3個投手獎項，同時也把上季未達到標準的項目都補齊，與11年的田中一樣完美地達成所有澤村賞的遴選標準，榮獲了個人第2座澤村賞。

菅野在上季的投球表現其實也不是沒有再獲得澤村賞的機會，他出賽20場拿到14勝2敗，勝率高達8成75，防禦率也只有1.97，雖然拿下勝投跟勝率雙冠王，防禦率也排第3，但3場完投、137又1/3局以及131次三振，都略輸給中日的大野，因此錯失個人第3座澤村賞。

菅野智之在2017和2018年連續兩季獲得澤村賞、防禦率分別為1.59和2.14，各有6場和10場完投。 歐新社資料照片

去年季後菅野行使入札制度要前往美國，如果成功可能也要好幾年後才會回日職，屆時要再拿到澤村賞不會是件容易的事情，但菅野最終決定續留巨人，這也讓他今年能再度挑戰澤村賞；而田中季前決定重返日職，以他才32歲的年紀，且在大聯盟還有一定壓制力，回到日本讓他同樣擁有再拿下一座澤村賞的機會。

日職史上個人獲得澤村賞次數最多是3次，分別是杉下茂、金田正一、村山實及齋藤雅樹4人，齋藤在1996年拿到個人第3座澤村賞距今最近，但也是25年前的事情了，由於菅野續留加上田中返日，而使得今年竟然有可能再度誕生第5位三度榮獲澤村賞的投手，這在去年季後應該沒人想得到，而兩人是否會在5月25到27這3場於東京巨蛋進行的巨人樂天之戰中正面對決，也是可以好好來期待的事情。