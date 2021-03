棒球／超猛！11.2局狂飆30K 美國大學生繳驚人數據

美國密西西比州立大學的投手西姆斯(Landon Sims)在本賽季投出了超驚人數據,他在11.2局的投球中三振30名打者,每9局三振數是非人類的23.1,超狂表現也吸引美國棒球分析員弗萊德曼(Rob Friedman)的目光。

Landon Sims, 30Ks in 11.2 Innings. 😳😳 pic.twitter.com/ZRViDn4H72

西姆斯是陣中的主力中繼投手,本季的5場出賽中主投11.2局僅失1分,送出30次三振,防禦率0.77,此外長中繼的身份讓他曾在一次救援上場時用球數多達76顆。

A bit of the Scherzer K stalk too. pic.twitter.com/n6WjHHYObG