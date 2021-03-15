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棒球／超猛！11.2局狂飆30K 美國大學生繳驚人數據
美國密西西比州立大學的投手西姆斯（Landon Sims）在本賽季投出了超驚人數據，他在11.2局的投球中三振30名打者，每9局三振數是非人類的23.1，超狂表現也吸引美國棒球分析員弗萊德曼（Rob Friedman）的目光。
Landon Sims, 30Ks in 11.2 Innings. 😳😳 pic.twitter.com/ZRViDn4H72— Rob Friedman (@PitchingNinja) March 14, 2021
西姆斯是陣中的主力中繼投手，本季的5場出賽中主投11.2局僅失1分，送出30次三振，防禦率0.77，此外長中繼的身份讓他曾在一次救援上場時用球數多達76顆。
A bit of the Scherzer K stalk too. pic.twitter.com/n6WjHHYObG— Rob Friedman (@PitchingNinja) March 14, 2021
據弗萊德曼推特敘述，西姆斯近期才與隊友合力完成無安打比賽，其中的投球影片顯示，他的滑球變化幅度犀利，三振完打者在場上來回踱步的樣子甚至與大聯盟準名人堂球星薛則（Max Scherzer）有幾分神似。
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