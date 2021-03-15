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棒球／超猛！11.2局狂飆30K 美國大學生繳驚人數據

聯合新聞網 / 記者蔣明翰／報導
美國密西西比州立大學的投手西姆斯（Landon Sims）在本賽季投出了超驚人數據，他在11.2局的投球中三振30名打者，每9局三振數是非人類的23.1。 取自密西西比州立大學推特
美國密西西比州立大學的投手西姆斯（Landon Sims）在本賽季投出了超驚人數據，他在11.2局的投球中三振30名打者，每9局三振數是非人類的23.1。 取自密西西比州立大學推特

美國密西西比州立大學的投手西姆斯（Landon Sims）在本賽季投出了超驚人數據，他在11.2局的投球中三振30名打者，每9局三振數是非人類的23.1，超狂表現也吸引美國棒球分析員弗萊德曼（Rob Friedman）的目光。

西姆斯是陣中的主力中繼投手，本季的5場出賽中主投11.2局僅失1分，送出30次三振，防禦率0.77，此外長中繼的身份讓他曾在一次救援上場時用球數多達76顆。

據弗萊德曼推特敘述，西姆斯近期才與隊友合力完成無安打比賽，其中的投球影片顯示，他的滑球變化幅度犀利，三振完打者在場上來回踱步的樣子甚至與大聯盟準名人堂球星薛則（Max Scherzer）有幾分神似。

國民隊塞揚強投薛則（Max Scherzer）也常在三振完打者後在投手丘旁來回踱步。 歐新社
國民隊塞揚強投薛則（Max Scherzer）也常在三振完打者後在投手丘旁來回踱步。 歐新社

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