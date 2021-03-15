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中職／猿隊首戰交給王溢正 獅隊洋投猛威爾應戰

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
猿隊左投王溢正。 報系資料照
猿隊左投王溢正。 報系資料照

統一獅隊明天在台南球場對決樂天桃猿隊，兩隊本季首次交手，分別推出猛威爾、王溢正登板先發，這也是猿隊本季首戰，王溢正將在客場接受考驗。

獅隊開季第一周在台南主場4：10不敵中信兄弟、3：2擊敗味全龍，明起連續3天在台南出賽，先對猿隊進行2連戰，18日再和富邦悍將隊交手。

王溢正生涯8年累積67勝，中職史上排名第10，現役名列第3，過去對獅隊拿下24勝，也是對戰各隊最多勝場紀錄，但防禦率5.06偏高。

王溢正連兩季投出二位數紀錄，去年10勝6敗、防禦率5.42，對決獅隊9場（8場先發）投出4勝3敗、防禦率5.18。

猛威爾去年8月23日在中職初登板，出賽10場投出4勝3敗、防禦率2.93，包括對猿隊1勝1敗、防禦率4.60，今年開幕戰也以中繼身分投1局，未被安打、無失分，休息兩天後，本季首次先發亮相。

獅隊在台南前兩戰吸引14680人進場觀戰，接下來3場平日比賽，人氣值得觀察。

王溢正 中職 樂天桃猿

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