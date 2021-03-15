中職／味全龍尋求首勝 徐若熙預計17日先發對兄弟

中職新軍味全龍隊經過昨天首戰，這星期將面臨4場比賽，尋求回歸中職後首勝。總教練葉君璋目前安排徐若熙投本週首場賽事，將與中信兄弟交手，其他場的先發輪值也已有規劃。

味全龍隊昨天首戰以2比3不敵統一獅隊，王牌投手王維中投4.2局失3分吞下敗投。不過總教練葉君璋給予球員高評價，有點小缺失但比預期好很多，「看得出來有點緊張，再幾場就會好，這也急不得」。

龍隊本週賽程將從17日開始，作客洲際棒球場與中信兄弟打3連戰，20日再移師統一獅在澄清湖的主場，龍隊這星期僅4戰，在天母棒球場的主場首戰要等到26日。談到這星期的先發輪值規劃，葉君璋指出，沒意外的話將由徐若熙擔任17日的先發投手。

由於郭郁政的手發炎，必須休1、2週，因此接下來葉君璋規劃由前富邦悍將投手林政賢或吳俊杰接替，其中林政賢機會較大。葉君璋表示，雖然林政賢目前球速大約136公里，但已比剛進來時進步，加上耐投、敢投進去好球帶，看起來可以先發，接著則是由洋投布里悍（Jake Brigham）登板。

對先發投手的期望，葉君璋指出，現階段若撐滿3局就可以了，「這樣我就很滿意了，因為球季才剛開始，當然4局是最好、5局就超出預期了，第3週之後再往上加。」

扛下球隊2號先發，年僅20歲的徐若熙表示，「還是有點緊張，說不緊張應該不太可能，但先把自己該做的東西做好，剩下就是看比賽狀況，期待把教練交給我的任務完成，把局數拉長。」

之前徐若熙在熱身賽時腳部有些不適，不過他說：「腳好很多了，都有去給防護員看，說只是肌肉緊繃，應該是跨步太大拉扯到肌肉，教練也提醒我跨步不要太大，就是會一直重複提醒。」