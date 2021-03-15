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大專棒球／聯賽落幕 場次加倍有助提升球員能力

中央社 / 新北15日電
109學年度大專棒球聯賽（公開一級）冠軍戰14日在三重棒球場舉行，台北市大以8比1擊敗國立體大，拿下睽違21年的冠軍。中央社
109學年度大專棒球聯賽（公開一級）冠軍戰14日在三重棒球場舉行，台北市大以8比1擊敗國立體大，拿下睽違21年的冠軍。中央社

大專棒球聯賽（公開一級）賽事落幕，本屆預賽改採單循環賽事、各隊比賽場次加倍，大多數教練都表示對球員很有幫助，大學隊年度僅有3大賽事，增加場次磨練，對提升球員能力有幫助。

109學年度大專棒球聯賽（公開一級）賽事昨天落幕，北市大睽違21年再拿大專聯賽冠軍，國立體大連兩屆拿下亞軍，台東大學成軍7年打出隊史最佳成績季軍，台灣體大則拿下第4名。

大專聯賽近年在賽制上不斷調整，先前預賽分4組、每組取前2名晉級複賽，預賽每隊僅打3場，後來預賽改分為2組舉行，預賽每隊打7戰，本屆賽制再改變，預賽16支球隊打單循環賽制，各隊預賽打15場比賽，比賽場次加倍。

過往晉級複賽球隊，預賽對戰戰績會帶入複賽，本季賽事晉級8強複賽球隊、預賽戰績不帶入，複賽再打單循環，各隊再打7場比賽，取前4名球隊晉級4強、交叉對戰後勝隊晉級冠軍戰、敗隊爭季軍，各隊最多可以打到24場比賽。

台東大學總教練王信民表示，改變賽制、增加比賽場次是好事，球員練球練了這麼久，大學的比賽本來就偏少，一整年僅有大專聯賽、春季聯賽梅花旗3個大型比賽，多點比賽場次可以磨練球員，球員們透過比賽磨練、打出自信也讓外界看到。

國立體大教練龔榮堂也提到，大專聯賽場次增加對球員幫助很大，透過單循環賽打入8強的球隊，實力都很接近，沒有一定輸或一定贏的把握，此次8強複賽排名最後的美和科大，其實很多比賽也都是1分差輸球。

龔榮堂表示，雖然比賽多、對球隊經費負擔會增加，但想要在大學這個層級提升球員的能力，透過多場次比賽磨練，這個方向沒有錯，也支持聯賽可以繼續維持此賽制；另外也提到，磨練大學球員，聯賽此類多場次比賽，再配合可以訓練心理素質的高張力單淘汰盃賽，才能更全面的訓練球員。

棒球 春季聯賽 梅花旗

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