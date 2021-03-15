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中職／319新莊首戰有重磅嘉賓 李安來幫悍將開球

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊宣布3月19日新莊首戰，請來國際大導李安擔任開球嘉賓。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊宣布3月19日新莊首戰，請來國際大導李安擔任開球嘉賓。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今年新莊球場主場開幕系列賽，將在3月19到21日登場，19日的首戰邀請到重量級開球嘉賓，請來曾兩度獲奧斯卡最佳導演獎的李安。

悍將隊首檔主題日「FIGHT ON 強悍出擊」，將於3月19日到21日登場，球團今天宣布，19日的新莊主場首戰將邀請奧斯卡最佳導演李安擔任開球嘉賓，希望李導為悍將主場首戰開出一顆強勁好球。

國際知名導演李安是亞洲第一位、也是至今唯一兩度在奧斯卡金像獎獲得「最佳導演獎」的亞洲導演，曾在2006年、2013年分別以「斷背山」和「少年PI的奇幻漂流」獲得第78屆奧斯卡金像獎和第85屆奧斯卡金像獎「最佳導演獎」。

李安也是目前柏林影展歷史上，唯一曾於奧斯卡獎、英國電影學院獎以及金球獎三大世界性電影頒獎典禮上，都獲得最佳導演獎殊榮的華人導演。

李安喜歡的運動就是棒球，在美國求學時期也常關注棒球賽事，也曾在MLB場上為大都會隊「台灣日」擔任開球嘉賓，這次悍將球團特別邀請李安導演來為悍將開球，演出在中職的初次開球體驗。

棒球 大都會 富邦悍將

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