中職／輔助判決躍上大螢幕 周思齊按讚：早就該做了

中華職棒上周末開打，本季新變革將重播輔助判決的依據畫面放上大螢幕，讓現場球迷了解判決依據，施行3戰以來反應良好，球員工會理事長周思齊也肯定，更直言：「早就該做了！」

蔡其昌上任會長以來，訴求讓比賽公開、透明，今年決議啟動重播輔助判決時，「小房間」內檢視的最終依據畫面躍上大螢幕，現場球迷可透過畫面，了解維持原判或改判的依據，首周的3場賽事共4度提出挑戰，2例維持原判、2例改判。

這項措施為比賽增添新趣味，像是昨天富邦悍將與中信兄弟隊第9局，林益全敲出中外野飛球，張志豪飛撲接進手套，裁判第一時間就判接殺，悍將隊總教練洪一中也知道是接殺，但還有兩次挑戰權，索性提出挑戰，這記美技也因此躍上大螢幕，全場一起欣賞，洪總也在看完畫面後不吝於鼓掌。

洪總賽後也讚，這樣新措施還不錯，讓球迷在等待時不無聊，他還因此被球迷冠上「暖男」封號，為球迷謀福利，美技要用大螢幕看才過癮。

周思齊也肯定這項變革，讓球迷在現場感受更多趣味，他更直言：「早就該做了！」

周思齊指出，中職不像美職，擁有多角度轉播畫面檢視判決，除了轉播單位的拍攝畫面外，還有大聯盟架設的鏡頭，中職的重播檢視畫面由主隊轉播單位提供，外界對於公信力多少會有保留，可以透過大螢幕播給全場看，也能讓判決更有說服力。