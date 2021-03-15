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中職／悍將APP上線 連因雨延賽都能解任務集點

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊專屬APP今天上線。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊專屬APP今天上線。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊的球隊專屬APP今天上線，增加進場趣味的解任務集點活動，任務五花八門，連參與到因雨延賽的場次都有點數。

悍將隊攜手台灣大哥大打造的球隊專屬APP，今天正式在iOS及Android雙平台開放下載，內容包含即時戰況、新聞影音、球場天氣、交通導航、360環景、電子票匣、會員條碼、訊息推播，以及結合鼓勵球迷進場累積點數的任務與獎勵機制等十大功能。

球團針對球迷看球面臨的各種狀況進行分析，再將各種功能整合至球隊專屬APP之中，從賽程查詢開始，到新莊球場360環景視野圖作為選位參考，並與外部購票平台串接會員方便球迷購票，以及行事曆訂閱提醒與查看各球場天氣預報，更串流新莊球場周邊的即時影像功能，方便球迷判斷天候是否會影響賽事進行。

到場後透過出示APP票匣的電子票券QR code即可快速驗票入場，出示會員電子條碼即可參加球場活動與享受會員權益，再加上商品旗艦店同時支援行動支付功能，完成一機在手即可暢行新莊球場的智慧球場初期目標。

悍將APP首度加入了點數機制，鼓勵球迷踴躍進場觀賽累積點數，可兌換實戰球衣、球棒、簽名球等夢幻逸品，還有平日賽前開球、與球員及Fubon Angels進行餐敘見面會等限量專屬活動。

任務種類包括每日、年度、家族與限時四大類，凡安裝悍將APP並加入免費會員後，進入新莊球場內野並開啟手機藍芽功能即可自動感應完成「我挺我悍將」(每日進場任務)。

系統也將視賽事勝、敗結果自動研判完成「勝利指標」（進場觀看悍將主場賽事且悍將贏球）或「新莊冥燈」（進場觀看悍將主場賽事且悍將輸球），此外還有和局的「一團和氣」、延長賽的「物超所值」、因雨延賽的「雨神同行」、因雨裁定的「鎩雨而歸」。

富邦悍將

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