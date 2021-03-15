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評價超越巨人王牌！大聯盟球探讚山本由伸：當今日本第一

聯合新聞網 / 綜合報導
歐力士王牌投手山本由伸均速投球超過150公里，且年僅22歲，被大聯盟球探認為是當今日本職棒的最佳投手。圖擷自影片
歐力士王牌投手山本由伸均速投球超過150公里，且年僅22歲，被大聯盟球探認為是當今日本職棒的最佳投手。圖擷自影片

日本職棒於12號的熱身賽，由歐力士對上讀賣巨人，雙方分別派出王牌山本由伸（22歲）與菅野智之先發。其中山本由伸主投8局，只被巨人隊敲出三支安打，包括大城卓三的陽春砲失掉1分，還飆出8次三振，精彩表現獲得大聯盟人士的讚賞。

根據日本媒體「東京體育」報導，投球能力不斷成長的山本，在此戰的快速球均速超過150公里，變化球也頻頻超過140公里。有美國大聯盟相關人士指出，山本目前速球、卡特球都十分銳利，而且年紀還輕，因此有部分美職球探認為，山本的評價可說是現在日本第一。

他表示，山本的投球姿勢與小熊隊救援投手金布洛爾（Craig Kimbrel）類似，但是兩人相比，山本能不斷讓打者揮空製造三振，表現更加出色。不過速球有時控球會走樣，造成用球數偏高，因此或許到大聯盟更適合擔任終結者。

另外，針對去年申請入札制度挑戰大聯盟，但最後選擇留在巨人隊菅野智之，該人士則認為雖然是位頭腦不錯的投手，投球技術應該也足以在大聯盟留下一定成績。不過畢竟已經31歲了，有球威退化的疑慮。因此在球探眼中，評價並不如山本那麼高。

▍山本由伸推特：https://twitter.com/yyyyyamamoto817

日本 體育

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