MLB／伊瓦迪就是慢不下來 對決雙城10球達100英里

紅襪隊強力右投伊瓦迪（Nathan Eovaldi）今天在熱身賽第二次登板先發，對雙城隊先發4局失4分，投了64球有10球達到100英里（161公里）以上，紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）形容「要他慢下來很難」。

伊瓦迪暫定開季第二號先發投手，今天投4局被揮出7支安打、奪三振3次、失4分，熱身賽兩戰合計5.1局失6分、防禦率10.13。

雙城3局下靠巴克斯頓（Byron Buxton）陽春砲攻下全場第一分，4局下再靠5支安打攻下3分，雙方打完8局5：5結束比賽。

伊瓦迪在過去194次出賽（含季後賽），球速飆到三位數超過10球只有4次，今天對雙城之戰「火球」連發，也投了指叉球、曲球、滑球、卡特球，自認控球沒有太大問題，也能先搶到好球，帶給打者壓力。

柯拉表示，伊瓦迪只要在球場內，就是充滿速度，所有人都要接受。

至於4局下為何被攻下3分，伊瓦迪說，不知為何如此，有和捕手討論，投得並不差，但雙城打者打得更好。