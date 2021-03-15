快訊

于美人10年前曝內幕 元配女兒「恨死侯佩岑」

中國工廠包圍戰：緬甸39死「血腥星期天」台灣鞋廠遭殃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／驚覺成全隊最老 高國輝嘆：「帥」已經不適合我了

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
高國輝自認已是老一輩，無法再稱「帥」。（富邦悍將提供） 中央社
高國輝自認已是老一輩，無法再稱「帥」。（富邦悍將提供） 中央社

富邦悍將隊昨天以10：6擊敗中信兄弟隊，賽季首戰旗開得勝，高國輝貢獻2安打、3分打點，今年賽季一開打，他就發現一項殘酷事實，「我有注意到，我現在是全隊最老。」自認已是老一輩，聊起今年的帥氣球星話題，直呼：「帥已經不適合我了」。

今年各隊最老球員，統一獅隊為42歲高國慶，中信兄弟隊為39歲周思齊，樂天桃猿隊為38歲詹智堯，味全龍隊為34歲羅嘉仁，而悍將隊去年釋出38歲的倪福德，37歲的胡金龍僅列合約所屬，並未註冊，也讓高國輝成了全隊最老球員。

高國輝笑說，自己也有注意到，已是全隊最老的事實，「不知不覺就變全隊最老，時間過得好快，已經到要準備下山的年紀了。」

高國輝返台第一年，義大犀牛球團就以「棒球情人」包裝，帥氣不在話下，而今年在「龍狀元」王維中引領一系列與帥相關的話題下，35歲的他，自認已經老了，與帥扯不上邊。

「我覺得帥已經不太適合我了，說成熟比較好一點啦！」高國輝更點名悍將隊陣中的帥氣代表，應該是李宗賢、林哲瑄。

高國輝看王維中也覺得帥，若要拿王維中與自己相比，他想了一下後妙喻，「如果我是賭聖，他就是賭神。」自認等級比不上王維中。

高國輝 王維中

延伸閱讀

中職／高國輝熱身賽大爆發 3大指標居全聯盟榜首

中職／高國輝重回50萬俱樂部 林宥穎複數年約揭曉

中職／想多投一局 王維中首戰表現自評不及格

中職／王維中「夠勇」 黃平洋看好防禦率3以下

相關新聞

日職／積極出棒！王柏融春訓找回手感 敲2打點3度上壘

台灣旅日好手王柏融昨（14）日在二軍春季教育聯盟熱身賽對戰樂天二軍，除敲出2分打點二壘安打外，總共貢獻3次上壘，他在賽後採訪中表示打得好的秘訣是「積極出棒」。

中職／驚覺成全隊最老 高國輝嘆：「帥」已經不適合我了

富邦悍將隊昨天以10：6擊敗中信兄弟隊，賽季首戰旗開得勝，高國輝貢獻2安打、3分打點，今年賽季一開打，他就發現一項殘酷事...

中職／歐尼爾帶傷來台遭解約 兄弟已鎖定新洋投

中信兄弟隊新洋投歐尼爾傳出因體檢未過，最終遭到解約，球團今天證實消息，近期將會確定一名新洋投人選，而回鍋的羅傑斯則預計會...

中職／內外變數一籮筐 新球季戰局詭譎多變

中華職棒32年球季熱鬧開打，今年加入第5隊味全龍，對戰組合從6組升級到10組，球迷更有期待感，另一方面，本季有諸多因素，讓總冠軍隊伍預測增添更多變數，堪稱近年來最難預測的一次。 首先，今年預計6

日職／開幕戰洋投僅1成 馬來寶有台灣經驗

中華職棒32年13日在台南開打，統一獅隊推出年僅20歲的古林睿煬打頭陣，對上去年的投手三冠王德保拉，古林睿煬以20歲又274天締造史上最年輕，也是史上第一個高中畢業投入選秀扛起開幕戰先發的投手。

專家看法／中華職棒2021總冠軍大預測

中華職棒2021年球季已正式開打，味全龍重回聯盟之後，五支球隊的對戰有更多組合，球迷比賽看膩的狀況可以大為紓緩。同時比賽用球恢復係數下修，長打滿天飛的狀況或許將大為減少，但也有助於縮短過於冗長的比賽時

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。