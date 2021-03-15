中職／驚覺成全隊最老 高國輝嘆：「帥」已經不適合我了

富邦悍將隊昨天以10：6擊敗中信兄弟隊，賽季首戰旗開得勝，高國輝貢獻2安打、3分打點，今年賽季一開打，他就發現一項殘酷事實，「我有注意到，我現在是全隊最老。」自認已是老一輩，聊起今年的帥氣球星話題，直呼：「帥已經不適合我了」。

今年各隊最老球員，統一獅隊為42歲高國慶，中信兄弟隊為39歲周思齊，樂天桃猿隊為38歲詹智堯，味全龍隊為34歲羅嘉仁，而悍將隊去年釋出38歲的倪福德，37歲的胡金龍僅列合約所屬，並未註冊，也讓高國輝成了全隊最老球員。

高國輝笑說，自己也有注意到，已是全隊最老的事實，「不知不覺就變全隊最老，時間過得好快，已經到要準備下山的年紀了。」

高國輝返台第一年，義大犀牛球團就以「棒球情人」包裝，帥氣不在話下，而今年在「龍狀元」王維中引領一系列與帥相關的話題下，35歲的他，自認已經老了，與帥扯不上邊。

「我覺得帥已經不太適合我了，說成熟比較好一點啦！」高國輝更點名悍將隊陣中的帥氣代表，應該是李宗賢、林哲瑄。

高國輝看王維中也覺得帥，若要拿王維中與自己相比，他想了一下後妙喻，「如果我是賭聖，他就是賭神。」自認等級比不上王維中。