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日職／積極出棒！王柏融春訓找回手感 敲2打點3度上壘

聯合新聞網 / 綜合報導
王柏融在二軍春季教育聯盟熱身賽找回手感。 聯合報系資料照／記者蘇志畬攝影
王柏融在二軍春季教育聯盟熱身賽找回手感。 聯合報系資料照／記者蘇志畬攝影

台灣旅日好手王柏融昨（14）日在二軍春季教育聯盟熱身賽對戰樂天二軍，除敲出2分打點二壘安打外，總共貢獻3次上壘，他在賽後採訪中表示打得好的秘訣是「積極出棒」。

此役由日本火腿二軍對上樂天，王柏融擔任先發左外野手，先是在1局下選到保送上壘，4局下在壘上有人時積極出棒，掃出2分打點二壘安打，5局下再次選到保送，合計3打數1安打2保送，共上壘3次。

王柏融在一軍熱身賽時表現不盡理想，令人好奇他在二軍的好表現是否有做調整，他透露自己狀況還不錯，「還沒完全找到比賽的感覺，沒特別做修正，找到比賽感覺是最重要的事。」針對即將邁向旅日合約的最後一年，他表示：「朝開季目標做準備，希望能為球隊做出貢獻。」

有趣的是，此役樂天也相繼派出台灣投手宋家豪與王彥程，可惜沒有機會與王柏融共演「台灣人對決」戲碼。宋家豪表現亮眼，7局下上場讓火腿二軍三上三下，王彥程則還需要時間調整，因隊友守備失誤讓對手上壘後再投出保送，隨後被古川裕大敲出2分打點安打，最後火腿以10：4戰勝樂天。

日本火腿鬥士 王柏融

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