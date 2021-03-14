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中職／味全龍留歷史性6紀念球 陳品捷包辦首安首轟

中央社 / 台南14日電
中華職棒味全龍隊14日在台南棒球場迎接回歸首戰，龍隊的陳品捷在第2局敲出球隊回歸後首安，7局上又擊出回歸後的首發全壘打，回到本壘做出招牌動作慶祝。中央社
中華職棒味全龍隊14日在台南棒球場迎接回歸首戰，龍隊的陳品捷在第2局敲出球隊回歸後首安，7局上又擊出回歸後的首發全壘打，回到本壘做出招牌動作慶祝。中央社

中職味全龍隊今天首戰收下6顆「第一次」紀念球，其中陳品捷包辦球隊回歸後首安、首轟，他表示，賽前包括自己全隊都很緊張，首安出爐後有鬆一口氣，首轟也把士氣帶起來。

陳品捷本季透過擴編選秀，從富邦悍將轉戰味全龍隊，此戰先發打第5棒、擔任左外野手。陳品捷不但有美技守備演出，還在2局上敲出二壘安打，成為球隊回歸一軍舞台後的首安；7局上更是敲出陽春全壘打，球隊首轟也出爐。

第2局敲出首安後，陳品捷說：「有鬆一口氣，賽前看大家都很緊張，希望自己可以先表現出來，讓大家稍微輕鬆一點。」陳品捷笑說，其實自己一開始也滿緊張，「畢竟是期待很久的第一場，自己又是擴編選秀來到這隊的，很感謝公司。」

至於敲出全壘打，陳品捷表示，沒想過這麼快就可以敲出首轟，因為今年用球恢復係數較低，以為沒有這麼容易，「沒想到風剛好吹過去，打出去我不覺得會飛出去，還很怕被接殺出局。」首轟出爐後，陳品捷笑說：「大家真的很嗨，總教練都很興奮，把士氣帶出來。」

一場比賽就收下2顆紀念球，陳品捷表示，以前在美國職棒小聯盟時，總冠軍賽的再見安打有留過紀念球，在富邦悍將的首安也有留下來。

味全龍這場一共留了6顆紀念球，包括陳品捷敲出的龍隊首安、首轟，還有王維中投出的龍隊第一球、第一次三振，以及赫雷拉的球隊首打點、李凱威個人生涯首安。

陳品捷 味全龍 富邦悍將

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