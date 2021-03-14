中職／想多投一局 王維中首戰表現自評不及格

味全龍隊新王牌投手王維中在中職的首戰成績單是4.2局失3分，他自評分數「不及格」，就因為太想為球隊多投一局，沒能見好就收。

龍隊回歸中職首戰在今晚於台南棒球場對統一獅隊，王維中前4局未失分，5局卻因亂流，在2出局一二壘有人時被敲出內野安打而掉分，退場後壘上兩人也被送回來。

王維中說：「最後1個出局數，已經想盡辦法，讓他打滾地球，讓野手處理，最後就差一點，如果那顆球守下來，或許狀況會不一樣。」

總教練葉君璋表示，王維中的投球數比預期的70球以內更多，「他想要丟的企圖心強，很想要投完5局。」王維中也說：「自己想要做到先發投手角色，把局數拉長，減輕牛棚負擔，可能真的太過勉強，還是覺得很可惜。」

王維中投到第4局時，曾有防護員上投手丘關切，因當時手腕有點緊繃，球路壓不太下來，不過那局投完後，王維中又跟投手教練要求再多投1局。

龍隊回歸首戰1分惜敗，葉君璋認為整體來說，球員不管攻擊、守備表現得很好，「雖然有點小缺失，但比預期得好滿多，多比賽，慢慢會更會好」。

賽後龍隊球員在休息室圍成一圈，王維中也跟大家說表現得已經很好，王維中表示：「雖然每個人都很緊張，畢竟是第1場比賽，可是大家都盡全力表現。」

回過去在美、韓職棒生涯首戰，王維中說在中職的感覺很不同，原本以為在做操時會開始緊張，「但不知道為什麼，今天變成很平常一天」。