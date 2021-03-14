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中職／7局責失2分不滿意 索沙自認狀況還不到100％

聯合報 / 記者陳宛晶／台中即時報導
富邦悍將隊洋投索沙，先發7局、失4分（責失2分）。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊洋投索沙，先發7局、失4分（責失2分）。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天以10：6擊敗中信兄弟隊，先發投手索沙表現雖有不穩，仍投滿7局、失4分（責失2分），表現相當稱職，也拿下單場MVP，但他對自己表現不怎麼滿意，「現在還不是100％準備好。」

索沙連3季扛起悍將隊的球季首戰，此役一開賽就讓王威晨、江坤宇連敲兩安打，張志豪敲出二壘方向滾地球，又因二壘手王正棠的失誤上壘，幸有詹子賢的雙殺打，幫助他的失血最小化。

索沙4到6局都遇危機，直到第7局再連飆3K收尾，以7局、失4分收工，僅用87球，用球數相當精簡。

總教練洪一中認為以賽季第一場出賽來說，索沙的表現還可以，但他本人不太滿意，「20幾天準備這一場，今年因為多了隔離，所以沒辦法準備的那麼充足，只能嘗試趕快進入狀況。」

索沙表示，現在的狀態，還不是他的100％，眼下目標希望趕快讓自己完全準備好。

索沙 富邦悍將 張志豪

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